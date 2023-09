Ribeira de Carelle: volta ás raíces e emocións puras

As pingas de chuvia rachan co intenso silencio que envolve unha atmósfera case baleira de vida. A Ribeira de Carelle é un deses recunchos rurais duramente castigados polo despoboamento, pero que aínda resulta especial para moitos dos que teñen alí as súas raíces familiares.

É o caso da mestra vilalbesa Alba Pernas, que garda "un vínculo emocional" con estas terras, un lugar de "desconexión pola contorna que a rodea" que tamén lle permite viaxar a eses tempos pasados nos que desfrutaba dos seus avós, tíos avós e da súa bisavoa.

"Recordo de nena comprar con moita ilusión unhas catiúscas para ir con meu avó polo monte e aos prados mover as vacas, acompañalo a casa de Pepe a levar os bidóns do leite ou ir o primeiro domingo de mes a comer o pan que cocera a miña avóa co tazón do leite de vaca recén ordeñado", vai enumerando Alba, á que tamén se lle ilumina a cara cando lembra "as matanzas na ponte de decembro ou dar paseos na aira coa miña bisavoa mentres me ensinaba plantas que podían ser curativas dependendo da pupa que me fixera".

Casa familiar de Alba Pernas, na Ribeira de Carelle. M.M.

Lembranzas felices dunha infancia na que xunto ao seu irmán tamén foron partícipes doutras tarefas do campo e do fogar.

"Aprendiamos de onde viñan as cousas, o traballo que levaban, os coidados que precisaban e o cariño e paciencia co que os nosos familiares nos ensinaban", explica a mestra, que agora sente "moita morriña, pena e ilusión", xa que toda a familia que a conectaba con Carelle "xa non está".

Aínda así, e na medida das súas posibilidades, intenta regresar de cando en vez "para mantelo con vida e coidar do noso", explica Alba, quen defende que "é un espazo natural de desconexión" que conta cunha fraga autóctona poboada por carballos, castiñeiros ou abeleiras "e onde tamén se atopan recunchos interesantes" como "a aldea etnográfica ou o apiario experimental".

Alí volve agora a mestra coa súa pequena. "Sempre que podemos imos con ela, queremos que aprenda de onde vimos, o coidado polo medio e polos animais, de onde procede o que comemos e, sobre todo, que desfrute libre dese espazo tan puro e marabilloso", conclúe con certa nostalxia.

Localización

O barrio da Ribeira de Carelle, conformado entre outros polos lugares de O Barral, Fragarrara, Cal do Baño, A Cabeceira, Carracedo, Sanguñedo, Goibetas, O Seixo, Inciñán ou Beira do Río, case todos eles deshabitados, pertence á parroquia de Santa María do Burgo.

Apiario experimental

Un dos seus emblemas é a aldea etnográfica de Carelle Grande, un ambicioso proxecto que nunca botou a andar definitivamente, pero no que se creou un apiario didáctico que naceu como resposta a unha necesidade de mellorar as explotacións apícolas do municipio.

Sendeirismo

Dende este barrio murés parte un fermoso roteiro de 8,5 quilómetros que remata na área recreativa da Veiga. Subdivídese en tres tramos: Ruta da Fraga, do Río e de Carelle.