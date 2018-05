Unha volta ao pasado máis vivo

Camiñar entre os diferentes postos ubicados na Praza da Constitución de Vilalba convertíase este domingo para o visitante nunha viaxe ao pasado, pero ao máis vivo. O deses oficios que se manteñen no tempo a través das mans de novos artesáns que traballaban coa forma e sabedoría dos de antes.

A segunda Feira de Artesanía de Vilalba despediuse con éxito, tras dous días unindo pasado e presente, unha fórmula que atrae a numeroso público.

"O balance é moi positivo. O sábado pola tarde houbo moita xente e hoxe foi apoteósico. Os artesáns venderon cousas e o máis importante, á xente gustáronlle moito os talleres e velos traballar en vivo, que ao fin e ao cabo é o obxectivo principal da feira", explicaba a concelleira Cheri Grandío ao remate da segunda edición dunha cita que este domingo coincidiu con feira en Vilalba. O sol tamén quixo sumarse, e o ir e vir de xente foi constante.

"A organización é moi boa, cunha montaxe moi bonita e cómoda. E houbo moita xente. Para repetir, a verdade", dicían na Alfarería Lista, de Buño. Estreábanse este ano, igual que os escultores de madeira con motoserra que despertaron a curiosidade de moitos, un tallador de vidro ou un obradoiro de acuñación de moedas antigas.

"Para min o balance sempre é bo. Aínda que non vendas daste a coñecer, todo sirve para poñer en valor a artesanía", dicía Lourdes Otero, das mulleres de Insua, dende un gran tear que xa é un clásico en Vilalba. "A feira funciona moi ben. Onte houbo máis xente do pobo e hoxe de tódolos lados. Non parei de falar en todo o día", dicía outro clásico das citas de artesanía en Vilalba, Marcos Ladra.

O torneiro vilalbés Julio Guntín apuntaba á boa afluencia de público e as mans que dan forma máxica a fíos e fieltro de Lucecús, de Guitiriz, destacaban a "comodidade, a boa luz e o escaparate" que supoñen este tipo de eventos, aínda que algunhas voces criticaron que este ano se incluísen postos de revenda ou manualidades xunto a artesanía.

"Haberá que acotar máis. Queremos seguir potenciando a feira e consolidala como un referente anual de artesanía", dixo Cheri Grandío.