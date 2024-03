Sarùm Varietés: la "taberna moderna" que abrirá el actor Juan Anillo en As Pontes

Lleva lo de actuar dentro y su capacidad de transformarse se nota en todo lo que toca. Sabe crear la magia. El actor Juan Anillo, con una trayectoria de más de tres décadas sobre los escenarios y delante de las cámaras, las de la tele pero también las que graban para la gran pantalla, abrirá estos días Sarùm Varietés, una "taberna moderna" que conjugará en As Pontes un "tapeo sencillo pero rico", con espectáculos sorpresa en directo y, sobre todo, mucho humor.

Porque Sarùm, además de local de vermús y raciones, será un escenario en sí mismo, donde el vodevil será protagonista desde la barra del bar, en Rego do Campo. No habrá inauguración. "Como actor no me gustan los estrenos, los nervios, las aglomeraciones", dice, así que cuando ultime los detalles que faltan, en solo unos días, subirá la reja y escuchará: "¡Acción!" Tras lo que empezará un nuevo proyecto que espera que tenga una buena acogida y que abrirá de jueves a domingo.

"Yo estaré aquí, con Liam, mi camarero estrella, que a sus 18 se estrena, y La Calamares estará en la cocina. Los clientes también la verán por aquí", dice Juan Anillo entre risas, desde ese imaginario que fue creando en redes ya mucho antes de abrir las puertas de Sarùm. La Calamares es su hermana en la ficción y uno de sus grandes personajes.

En la vida real, él es hijo único y fue eso, de alguna manera, lo que lo trajo de vuelta a Galicia. Nació en Zaragoza, a donde se fueron sus padres -él, natural de As Pontes; ella, de Muras- y vivió en Madrid desde el año 91, donde desarrolló una carrera que lo llevó a trabajar en programas como Mitomanías o Lo + Plus, películas míticas como El día de la bestia e infinitos títulos más y en muchos escenarios, con teatro, zarzuela, cabarets...

No habrá inauguración como tal porque a su dueño no le gustan los estrenos, pero avanza que prevé abrir en los próximos días

"A mi padre le dio un ictus en pandemia, casi se muere, y me fui a Zaragoza con ellos para cuidarlo, pero al poco nos dimos cuenta que lo mejor era venir a As Pontes y estar cerca de la familia", explica Juan, que nunca perdió la conexión con las raíces de sus padres. "Hace 38 años inauguré el Joan con Canedo. Fui su Dj", dice un hombre polifacético, que puede ser Juan, La Calamares, Tino Casual, Raulito o quien se proponga. Estaba girando con Emma Ozores antes de que el covid lo frenase todo y, contra todo pronóstico, tras afincarse en As Pontes continuó trabajando.

"Al principio me derrumbé al dejar Madrid. Me gusta muchísimo, es mi casa. Estuve 33 años allí. Y pensé que me tenía que olvidar de trabajar de actor. Pero he ido remontando. Y en 2023 trabajé un montón", dice, y enumera dos series -Poquita fe, en Movistar, y Beguinas, en Atresplayer-, una peli que está por estrenar, "El comercial", dos cortos y un anuncio mundial de Amazon, además de un montón de colaboraciones en As Pontes.

Su capacidad de crear, la necesidad de más ingresos y tener una vía de escape, fueron el cóctel para impulsar Sarùm, que es Muras al revés y el mismo nombre que su madre le dio a unos paquetitos de polvos limpiadores de plata que vendía para ganarse la vida cuando se fue a Zaragoza. Es el quinto negocio de hostelería que abre, después de varios en Madrid y en la capital aragonesa.

"Miré varios locales y al final me quedé con este. Estaba estupendo y no tuve que hacer mucha reforma", dice. Pintó el techo de negro, cambió los colores -todo está en azul, verde turquesa, rojo y dorado- y colocó, no podía ser de otra manera, un miniescenario. ¡Qué empiece el espectáculo!