Voces pontesas con medio siglo de historia

Cuando los recuerdos se agolpan, las emociones afloran. Y es que cinco décadas dan para muchas aventuras. Como las que han vivido los integrantes de la Coral Endesa As Pontes, que conmemora sus 50 años con un concierto el próximo sábado, día 11, a las 20.00 horas, en el Cine Alovi.

Pero antes de festejar, toca echar la vista atrás y recorrer entre recuerdos los inicios de una de las formaciones corales más antiguas de la zona, que nació en 1974 gracias al empuje de Alfonso de la Torre, el cura de Burgás, fundador y primer director.

"Tiña moi bo gusto para a música", recuerda Dositeo Arias, una de esas voces que lleva cantando sin descanso desde los inicios, y que seguirá "ata que o corpo aguante, porque a vontade non falta", dice a sus 92 años el que fuera también vocalista de la Orquesta Puentes.

Y es que algunos de los que engrosaron las listas de la agrupación al comienzo tenían inquietudes o formación musical. Otros no. Lo que sí compartían todos era que formaban parte de la plantilla laboral de Endesa. Hasta que el director decidió abrir la formación también a las mujeres.

Primera formación de la Coral Endesa As Pontes. EP

"Pasou a ser un coro mixto ao pouco tempo", confirma Dositeo, que en su caso logró enganchar a su mujer, Dolores, pero también a sus hijos. "A familia Arias Patiño ten cinco integrantes", dice orgulloso, indicando que también están implicados Leonor, Mari Carmen y José.

Supervivientes de esa segunda generación que se formó a mediados de los 70 en un coro infantil que llegó a tener más de 60 voces blancas, un proyecto que se diluyó al poco tiempo "por falta de actuaciones", según reconocía el director en una entrevista que se recoge en el libro conmemorativo que se publicó por el 40 aniversario.

Más éxito tuvo la incorporación de las voces femeninas como la de Fina Loureiro. "Lolo, o meu marido, non quería que fora. Pero Marina Bouza, que foi unha das primeiras mulleres en entrar, animoume e en setembro de 1974 empecei", cuenta la soprano, que 50 años después sigue siendo una más, pese a que reconoce que en su caso no tenía ningún tipo de formación musical.

Pero eso nunca fue un problema. "Alfonso sempre me dicía que o importante era que me gustase e que cantase", cuenta Fina, que asegura que "as maiores alegrías" de su vida se las debe a su pertenencia a la agrupación.

Lo dice convencida, mientras recuerda a su marido cantar "de pe a pa" uno de aquellos primeros villancicos que habían ensayado con Alfonso de la Torre en un concierto en la residencia a la que lo llevó el alzhéimer. varias décadas después. "Todo o coro acabou chorando", cuenta con nostalgia ante uno de los recitales más especiales. Pero hubo muchos más.

"Fixemos moitas viaxes e concertos, daquela Endesa subvencionaba dúas saídas ao ano dunha semana. Iso permitiunos coñecer e compartir tempo con moitas outras agrupacións de pobos que, de non ser por iso, ao mellor non houbésemos coñecido", explica Jesús Manuel González Vizoso, otra de las primeras voces de una coral que ha recorrido de punta a punta "toda España" y que también ha participado en festivales internacionales en Suiza o Praga.

Hasta logró ganar, en los años 80, y en dos ediciones consecutivas, el certamen de Torrevieja, "uno al de mejor polifonía y otro al de mejor canción", cuenta la actual presidenta, Mari Carmen Freire, a la que acompañan en la directiva Vicky Pena, como vicepresidenta; José Arias, como secretario; José Durán, como tesorero, y Mari Luz Puentes y Oliva Bermúdez, como vocales.

Actualmente, la formación está bajo la batuta de Xurxo Iglesias, que se incorporó hace dos años. "É unha belísima persoa e ademais o primeiro director que temos das Pontes", apunta Vizoso, mientras Mari Carmen destaca "la paciencia y la comprensión" que tiene siempre con todos.

La coral, con una treintena de integrantes, mantiene vivo su repertorio histórico, en el que van introduciendo nuevas canciones; una forma de atraer a nuevos públicos, pero también fichajes, ya que lo que más echan en falta es la llegada de voces nuevas. "Sería estupendo que viniese gente joven", dice la presidenta, ya que entiende que eso permitiría seguir cumpliendo años y soplando velas.

Citas en el calendario

La Coral Endesa tiene ya cerrado un amplio calendario de actividades para este 2024. La primera parada será hoy en un concierto internacional en Santa María da Feira, en Portugal. Además del concierto por los 50 años, en junio estarán en Melide en un concierto de habaneras y en julio organizarán su tradicional Mostra Coral, en la que ejercerán como anfitriones y a la que acudirán la Coral de Ribadeo y la Polifónica de Ferrol. El 3 de agosto realizarán un viaje a Foz donde intervendrán en otro recital con formaciones gallegas y asturianas, el 26 de octubre llegará su tradicional Concerto de Outono y el 15 de diciembre el de Navidad.