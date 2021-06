Voces para curar la nostalgia

Son ejemplo para las generaciones venideras que decidan formarse en el conservatorio pontés. Una institución municipal al abrigo de la que nace una nueva formación musical, el coro Euterpe, formado por un grupo de exalumnos que, a través de sus voces, tratan de curar la nostalgia de tiempos pasados mientras mantienen esos lazos de unión con la música.

La directora del recién estrenado coro, Olalla Rodríguez, cuenta que la iniciativa surgió a raíz de que el conservatorio tuviese que volver a cerrar sus puertas por la pandemia a principios de año. Eso motivó que se retomasen en febrero las conversaciones vía Skype y se hablase de la posibilidad de hacer algo juntos desde casa.

"Al principio éramos un grupo de entre 25 y 30 personas. Valoramos diferentes posibilidades. Se fue descolgando gente y cuando por fin nos pudimos juntar de nuevo decidieron que querían cantar", cuenta Olalla, que relata algunas de las dificultades a las que tuvieron que hacer frente.

"Casi no nos pudimos juntar durante este tiempo, cada uno está en un sitio distinto -los once integrantes, con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años- están repartidos entre As Pontes, A Coruña, Santiago, Lugo, Vigo, Pontevedra y Albacete- y, además, teníamos también la dificultad de las mascarillas y la distancia", explica la profesora del conservatorio, indicando que pese a los obstáculos, los jóvenes se entregaron a la iniciativa y "como pudieron se fueron grabando las voces con sus móviles y enviándolas".

Los once integrantes, que están repartidos por distintas ciudades, tienen edades comprendidas entre los 18 y los 23 años

DEBUT. Aunque inicialmente no tenían previsto hacer ningún concierto, se decidió que fueran los padrinos de la ceremonia de graduación de este año. "Son un ejemplo que demuestra que aunque se acabe una etapa, la música continúa siempre", afirma Olalla, muy satisfecha con la acogida del público. "Gustó mucho", dice orgullosa la directora, recalcando que son "un grupo maravilloso".

Carla Alvariño, Víctor Leal, Sara Cerezuela, Mario Vérez, Elia López, Xairo Calvo, Álex Tojeiro, Carmela Domínguez, Sofía Ramos, Elvira Candelas y Carme Pita son los nombres que se esconden detrás de unas voces que apuestan por la música "moderna".

"Cantan una mezcla de temas en inglés de los años 90, sin acompañamiento instrumental, solo voces, bajo eléctrico y percusión, de lo que se encarga Mario Vérez, al igual que de la mezcla", indica la directora del coro, que ya ha podido grabar también su primer videoclip "casero" que se puede ver a través de Youtube.

"Abel Riveira -otro profesor del conservatorio- se encargó de grabar, hicimos tomas en el conservatorio y también en el lago", explica Rodríguez, avanzando que esta agrupación tiene intención de seguir creciendo y mostrando su talento.

"Ya hay alguna oferta para hacer algún concierto más en el verano. Pero poco a poco. Tenemos que ver cómo casan las voces ahora que nos podemos juntar todos", confirma la directora de un coro cuyo nombre recuerda a la musa griega de la música, ese elemento que une a todos estos jóvenes.