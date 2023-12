Llegó en abril de 2022 desde su Colombia natal a As Pontes, con solo 17 años. ¿Por qué vino?

Mi abuela llevaba más de 20 años viviendo aquí y mi madre llegó hace cuatro junto a su esposo, donde tuvo a mi hermanita. Me vine junto a otro de mis hermanos desde Cali. No conocía a nadie, llegué un jueves y el domingo ya fui a la iglesia a la misa con mi familia. Hablé con el sacerdote, le expliqué que acababa de llegar y que quería estudiar en el seminario y él ya me puso en contacto con el señor obispo e inicié el proceso.

Su deseo se ha hecho finalmente realidad y en septiembre inició sus estudios como el único nuevo seminarista de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol —entraron otros dos por la de Santiago—. ¿Traía ya la idea de Colombia?

Sí, desde los diez años lo tenía claro. Ese llamado del Señor me atraía y la vocación llegó muy pronto. Vengo de una familia católica y creyente, así que siempre iba a misa con mis padres y le ayudaba al sacerdote en el altar. Desde que decidí que quería ser cura también jugaba a la misa con los compañeros y amigos.

En As Pontes se implicó desde el principio con la parroquia como monaguillo, lo que ha hecho que sea una persona muy conocida y querida.

Siempre digo en el seminario que el mejor pueblo de la diócesis es As Pontes. Nunca tuve discriminación, han sido muy hospitalarios. Se preocupan mucho por el que acaba de llegar, le ayudan en el trabajo, le dan información sobre Cáritas...

Siempre digo en el seminario que el mejor pueblo de la diócesis es As Pontes, nunca tuve discriminación

Incluso le organizaron una misa de envío antes de su partida al seminario. ¿Cómo lo recuerda?

Fue un día muy especial. Mi madre presentó el Alba, me acompañó mi familia, los jóvenes de la parroquia y el sacerdote y mi padre y mi hermano me enviaron un vídeo sorpresa desde Colombia. La iglesia estaba llena.

No es una imagen habitual...

No, la cosa se ve desoladora. En esto influyen mucho las familias. Si los padres no enseñan a rezar a sus hijos y no les inculcan la fe es un poco complicado.

¿Cree que quizá la Iglesia debería modernizarse para poder atraer a los más jóvenes?

No creo que tenga que cambiar, hay que seguir trabajando a diario guiados por el Espíritu Santo. Lo que sí tendríamos que hacer es evaluarnos más nosotros mismos.

Si los padres no enseñan a rezar a sus hijos y no les inculcan la fe es un poco complicado

Está realizando la pastoral en la parroquia, ¿qué funciones desempeña?

A lo largo de este año tengo que ayudar en la eucaristía, en la celebración de la palabra y también doy apoyo a la catequesis.

Además ha organizado un evento para el día 10 con Manos Latinas. ¿Cuál será el programa?

La acogida será a las 11.30 horas en la iglesia parroquial, donde el obispo oficiará la misa y habrá la procesión con el icono de la virgen de Guadalupe. Después, a las 13.30 horas, habrá una comida. La idea es que cada persona traiga algo típico de su país para poder compartir todos juntos. Les rogamos que confirmen la asistencia lo antes posible para buscar un espacio acorde al volumen de asistentes.