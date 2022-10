Vocación ao servizo de todos

Bondade e vocación nunha época onde eran valores tan necesarios como o traballo para o que eran usados, o de médico, e máis en concreto, o de responsable do concello de Begonte e doutras zonas como Rábade, ademais dos servizos prestados en parroquias como Parga. Esta ben podería ser a descrición profesional de José María Fernández Piñeiro, un home cuxa historia non se entende sen falar da súa paixón, a medicina.

E é que, ao contrario que moitas traxectorias onde se teñen as cousas claras dende o principio, José María quería "ser aviador, era o que lle gustaba a el de pequeno", explican Juan e Manolo, dous dos seus oito fillos, que recordan tamén a vida humilde que levaba o seu pai en Santalla da Pena cando era un neno, xa que a súa familia se adicaba aos labores do campo.

"Cando o meu pai entrou á carreira descubriu que lle encantaba a medicina e, de feito, acabouna en cinco anos cando o normal era facelo en sete ", apunta Manolo, o fillo maior, e engade que entrou na licenciatura cun amigo que quería estudar para ser médico e José María decidira facer o mesmo, comezando así, case de rebote, a escribir a súa historia no mundo da saúde.

A partir de aí, as rutas serían incesantes e os quilómetros recorridos, incontables, indo dun lado para outro para atender todas as doenzas dos seus veciños, e ata dos non tan veciños. "Primeiro ía nunha egua, foi o seu primeiro medio de transporte e con ela viviu moitas cousas, como ir de noite cun lobo seguíndoos moi de preto e coa única luz dun candil", ilustran os seus fillos sobre como eran as condicións dos primeiros anos nos que exerceu o seu pai.

"Isto foi cambiando, e pasou por vehículos como unha bicicleta, que herdara da familia, xa que esta lle permitía ir por camiños aos que non podía entrar en coche", prosigue Manolo, facendo un repaso polas formas de desprazamento empregadas polo seu pai naqueles tempos nos que "aínda había camiños para chegar ás parroquias e ás casas".

Aparte das saídas, don Pepe, como era e aínda é coñecido por amigos e veciños, tamén pasaba consulta en dous locais, un en Baamonde e outro en Begonte, sendo estas as súas sedes principais, moi necesarias ao ser o único médico do concello. Un facultativo que abarcaba un terreo moi extenso e polo que era máis complexo desprazarse dadas as condicións da época, polo que tamén precisaba ter lugares onde pasar consulta sendo el o anfitrión.

Entre receitas, atencións e moitos diagnósticos, José María fíxose un nome na comarca, sendo un dos médicos con mellor fama da contorna, tanto polas súas habilidades como polo seu carácter e trato cercano e amable con todos os pacientes, sen distinción.

"Chamábano de lugares onde non era el o médico asignado porque tiña boa fama e a xente quería que fose el quen a atendese, aínda sendo de outros concellos como o de Guitiriz, de onde o teñen chamado de Parga ou de Santa Locaia, por poñer un exemplo",explican os seus fillos, que acumulan recordos de cando ían co seu pai ás casas, sobre todo Manolo, ao ser o maior.

Mais toda a súa maña para a medicina quedaba mesmo eclipsada pola súa persoa, sempre preocupada por axudarlle desinteresadamente aos demais, en achegarse á xente e conversar con ela. "O meu pai era unha persoa moi tranquila, á que lle gustaba moito falar e que sempre estaba disposta a acudir cando o precisasen, aínda que fosen horas complexas, como de madrugada, ou que lle cortasen o seu descanso", explica Juan, recordando que nunca lle dixo que non a un paciente.

Esta personalidade tamén a lucía como veciño, primeiro en Santalla e despois en Baamonde, onde era "un máis do pobo, sen distincións", facendo cousas normais como "xogar a partida ou estar coa familia, cando o traballo llo permitía, que era moi poucas veces", apuntan os seus dous fillos.

Unha das súas grandes afeccións era o fútbol, era moi afeccionado "ao Athletic Club de Bilbao, o equipo que lle gustaba e ao que animaba sempre". De feito, ver o balompé era un dos seus divertimentos a pesares de que tampouco podía facelo coa asiduidade que lle gustaría.

Alcalde

Ser un gran conversador, calmado e afable, fixo que se convertese nun veciño querido que, ademais, tamén tivo un periplo curto como alcalde de Begonte, entrando no cargo no ano 1971.

"Foi elixido polo gobernador e tivo que exercer, aínda que el non era moito de política, non era algo que o apaixonara", din Manolo e Juan, lembrando que fixo "cousas boas polo concello, como o colexio, a casa do médico ou varias estradas, a pesar das cousas que outros non lle deixaron facer".

En abril de 1977 finou nunha casa que tiñan en Ribadeo. O seu funeral foi "o enterro onde máis xente vimos xunta", relatan Juan e Manolo sobre o seu pai, quen ten ademais unha rúa dedicada en Baamonde, en recordo ao seu labor e á súa persoa.