Las seis viviendas de alquiler social de A Pastoriza reciben 14 solicitudes

El proyecto promovido por el Concello de A Pastoriza para arreglar las antiguas viviendas de maestos y destinarlas a alquiler social sigue avanzando con paso firme y con una gran aceptación, ya que el gobierno local se encuentra actualmente inmerso en el proceso de adjudicación de los seis pisos que ya hay disponibles y para los que se han presentado 14 solicitudes en tan solo un mes de plazo.

La teniente alcalde pastoricense y responsable del área de vivienda, Elva Carreira, reconoce que el número de peticiones no le sorprendió ya que "aquí hai moita demanda de vivenda", pero sí que estas se concentraran en tan poco tiempo. "É difícil que coincida tanta xente nun mismo mes buscando onde vivir", explica.

La mayor parte de estas solicitudes corresponden a personas que acuden a trabajar al municipio "nas explotacións gandeiras ou na hostalaría", pero también hay alguna de "xente de aquí, como xubilados, e incluso outra sen relación co concello", según explica la teniente de alcalde.

Los técnicos municipales se encuentran actualmente analizando todas las solicitudes y revisando la documentación aportada para reclamar, de ser necesario, alguna que falte.

"Intentaremos facer este proceso o antes posible, pero hai que facer as listas públicas e hai periodos de reclamacións ou xente que pode renunciar. Aínda así, esperamos que para despois do verán, máis ou menos por setembro, ter adxudicadas as vivendas", manifestó Carreira.

Estas se encuentran en las antiguas casas escuela de Álvare, Crecente y Bretoña, con dos viviendas en cada una. Cinco de ellas se acondicionaron con cargo a la línea de ayudas de la Xunta para rehabilitar edificios de titularidad pública para destinarlos a alquiler social con las características de las viviendas de promoción pública -la inversión total superó los 230.000 euros, de los que unos 184.000 los aportó el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)- y otra, en Bretoña, se arregló con fondos del plan único de la Diputación de Lugo.

La superficie útil de cada vivienda oscila entre los 50 y los 60 metros cuadrados. Todas cuentan con dos dormitorios, salón comedor, un baño y cocina equipada.

Solución. "A valoración desta iniciativa é moi positiva e creo que é imprescindible en concellos como este. Estamos vendo todos os días que a vivenda aquí, ou en outros concellos como Meira, por exemplo, é un problema serio, sobre todo para a xente que vén traballar", explica Carreira, que incide también en que se da la circunstancia de que "hai moita vivenda vacía que non está no mercado".

Por ello, considera que es prioritario "dar garantías aos propietarios para que poidan alugar en condicións dignas e sen medo nin desconfianza" y que así "a xente que a necesite poida optar a unha vivenda digna, porque hai moitas que se están alquilando sen estar en óptimas condicións".

Proyecto: adjudicación de las obras en Reigosa

El Concello de A Pastoriza continúa con su proyecto de recuperar antiguas escuelas para convertirlas en viviendas y el siguiente paso es acondicionar otras dos en Reigosa. "É unha escola idéntica ás outras que xa amañamos", apuntó Elva Carreira, que indicó también que ya están adjudicadas las obras. Habrá dos habitaciones con armarios empotrados, un baño, un salón comedor y una cocina equipada.



Emergencia social



El gobierno local también habilitó una vivienda en Vián, con una subvención de Política Social, que estará destinada a emergencia social. En este caso, está equipada completamente, gracias a una ayuda de la Diputación.