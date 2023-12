Vivianna Cupeiro: "Ir ao río é para min unha catarse, olvídome de todo"

Por que decidiu dar o paso e asumir a presidencia da Sociedade Amigos do Miño?

Basicamente porque me deu a sensación de que ninguén se ía presentar e dábame pena que se disolvese despois de todo o traballo que se fixo. Animáronme en varias ocasións, pero sempre dixen que non, ata que me vin alí na asemblea e decidín dar o paso.

Quen a acompaña na nova directiva?

Alfredo Martínez, como vicepresidente; Óscar Pita, como secretario; Pedro Canto, como tesoureiro, e como vogais José Edrosa, Óscar Rivas, Javier Fernández, Alfonso Anllo, Iván Corredoira e Antonio Cupeiro. Ampliouse un pouco máis o número de xente, porque Luis Sandamil, o presidente saínte, asumía moito do traballo, e así levarase mellor.

"Somos uns 250 socios de moitos lugares, non só da zona, tamén temos xente de Lugo, de Riotorto..."

Con cantos socios contan actualmente? Cal é a súa procedencia?

Somos uns 250, e de moitos lugares, non só da zona, tamén temos xente de Lugo, de Riotorto...

Leva moitos anos ligada á sociedade?

Hai cousa de cinco anos. Meu pai xa era socio e metémonos a miña parella e máis eu.

Vivianna Cupeiro, presidenta da sociedade Amigos do Miño. EP

Foi seu pai quen lle inculcou a afección pola pesca?

Si, dende nena. Empecei a ir con sete anos. Ao principio tiña que cruzar o río no cabaliño do meu pai, non tiña botas altas (ri). Para min ir ao río é unha catarse. Olvídome de todo. Céntrome en andar o tramo, preparar o lance, en pelexar a captura... E se me canso, paro, quedo en silencio e gozo do que é unha das mellores paisaxes que existen.

É pouco habitual ver mulleres no río, e aínda menos en cargos de responsabilidade.

Si, somos a excepción. Creo que empeza a estar algo máis visibilizado, pero para min non é algo relevante. Atópome ben entre eles, nunca me fixeron de máis, pero tampouco de menos.

Por que cre entón que non se animan?

É certo que é un mundo máis de homes, pero moitas non poden saber se lles gusta ou non porque non proban. A cousa é probar.

E o que proba engánchase?

Se che gusta é difícil desengancharse. Eu pasei un tempo sen ir tanto ao río durante a época do instituto, pero ao que lle gusta a pesca segue a ser pescador sempre.

Que retos se lle presentan á sociedade?

Retos temos moitos, pero aínda estamos procesando a información. Hai cousas que xa se foron avanzando, a directiva anterior fixo un traballo moi meticuloso, e nós teremos que darlle continuidade. Polo momento aínda estamos aterrando.

As mulleres somos a excepción, pero para min non é algo relevante. Atópome ben entre eles

Organizan varios eventos ao longo do ano, a idea é mantelos?

Si, continuaremos coas xornadas de limpeza do río, coa recollida de lixo e cos concursos de pesca. Tamén coa Festa da Troita, que será en abril, unha das primeras actividades que asumiremos aínda que xa está moi avanzada.

E algunha proposta nova?

Sempre estamos dispostos a que os socios nos trasladen as súas ideas para intentar facelas, aínda que o que máis nos gusta aos pescadores é pescar. E iso faremos.