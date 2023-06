Viva a Romaría das Merendas!

O murmurio do Eume viuse eclipsado este sábado polas risas, os aturuxos e as infinitas melodías tradicionais que inundaron A Fraga de Dona Rita das Pontes con motivo da segunda edición da Romaría das Merendas. Unha cita que fai viaxar no tempo a mediados do século pasado, e que chegou para quedar e seguir sumando éxitos.

Ese é o obxectivo que perseguen dende o Concello das Pontes e dende a agrupación local No Cómbaro, que foi a iniciadora deste evento na edición pasada e un dos grupos que se encargaron de animar a sesión vermú desta nova convocatoria. Os outros foron Canavella, tamén das Pontes, e Batifoula, de Vilalba.

A vermú foi só o petisco inicial dunha gran foliada na que participaron once grupos chegados dende distintas partes de Galicia e ata de Madrid, que mostraron o mellor de si sobre o escenario.

E fixérono ademais nun "sitio moi chulo", "inmellorable", como cualificaron o pulmón verde das Pontes Os do Xalo, con integrantes da Coruña, de Betanzos ou de Carral, e que repetían esta experiencia "xenial" á que xa non teñen previsto dicirlle que non.

"O ano pasado pasámolo moi ben, estivemos ata ás dúas da madrugada", contaban sobre a manta colocada para a merenda Son D'Aquí, da Coruña, que tivo dobre aparición sobre o escenario desta segunda edición co grupo principal e o das cantareiras.

Todos concordaron en que a cita pontesa "é única" en toda Galicia, xa que non hai postos de comida nin bebida e todo hai que traelo da casa. "E non só iso, senón que tamén hai que levalo", reivindicaba Manolo Lamas, de No Cómbaro, consciente da importancia de poñer en valor o espazo natural no que se celebra, pero tamén a necesidade de protexelo.

E todos os asistentes cumpriron con nota. Prepararon as viandas para levar á festa como se facía antano e nas mesas non faltaron os produtos típicos como as tortillas, as empanadas ou os doces.

"O que máis nos gusta é o ambiente, a música...", dicía un grupo de mulleres das Pontes e de Roupar (Xermade), que tamén repetían experiencia no evento, e entre as que estaba unha recén chegada dende Suíza, que xa acudira tamén á edición pasada.

Visita dos reis de Inglaterra á Romaría das Merendas das Pontes. M. MANCEBO

Pero non foi a única visita internacional que houbo na Romaría das Merendas das Pontes. Nun carro tirado por un cabalo apareceron os mesmísimos reis de Inglaterra, Carlos III e Camila, que saudaron aos presentes, que non dubidaron en lanzar proclamas e piropos, e ata se arrincaron a cantar un tema adaptado.

Este foi un dos pratos fortes, pero houbo máis. Tamén se convocou un multitudinario concurso de agarrados, que entregou premios entre as mellores parellas, e o escenario desta cita foi o lugar escollido para o debut do grupo local Nimbos, unha formación composta por catro mozos que van dar moito que falar.

A elección non foi unha casualidade, xa que esta cita é quen de facer viaxar ao pasado, permite gozar do presente e augura un gran futuro á música tradicional, esa que une e fai festa rachada.