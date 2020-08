Las visitas al lago pontés se afianzan este verano con el turismo de proximidad

En un verano atípico y enmarcado en la crisis sanitaria, las visitas al lago de As Pontes se afianzan con el turismo de proximidad y naturaleza, tal y como explica Nieves Pardiñas, técnico de turismo del Punto de Información Turístico (PIT) del lago.

"Se incrementó mucho el turismo de proximidad, de hecho el 90% de las consultas en el PIT son visitantes que vienen a pasar el día y que buscan seguridad y naturaleza", explica la técnico de turismo, que indica que, por eso, el tiempo es determinante.

Desde que abrieron la oficina, el 7 de julio, y hasta ayer, contabilizaron el paso de 8.400 vehículos -un incremento del 17% respecto al año pasado sin tener en cuenta los grandes eventos como la Samurai que este año no se celebró- y 3.400 personas a pie.

"Las bicis se incrementaron un 40%, entre el ocio y el deporte contabilizamos 1.680, y también aumentó mucho la circulación de autocaravanas este año. Lo que no hubo fue ninguna excursión de autobuses", indica la responsable del PIT, que reconoce que las consultas, quizás por ese aumento del turismo de proximidad, cayeron un 2,4%.

La mayoría son gallegos, sobre todo de la provincia de A Coruña, y lo que más solicitan es información sobre el lago y buscan actividades al aire libre como recorrer la Senda da Memoria. "Hay clubs en el lago que ofrecen actividades acuáticas, pero esa gente ya viene con las actividades organizadas y no suele pasar por aquí", confirma la técnico de turismo, que indica que también se solicita información sobre otros lugares para visitar, como el casco histórico de A Vila o las Fragas do Eume, a las que suman nuevas propuestas como una visita por los murales del proyecto As Pontes EnPezas.

El coronavirus obligó a hacer cambios. Las consultas se realizan ahora en el exterior del PIT -muy pequeño para cumplir las normativas con respecto al aforo-y se intenta usar lo máximo posible documentación electrónica, aunque para el que lo solicita se entrega folleto cumpliendo con todas las normas de desinfección.

"Ha habido mucha afluencia de gente pero no hemos tenido ninguna incidencia porque el espacio es enorme", dice la responsable del PIT, que estará abierto hasta mediados de septiembre.