Visitación Basanta celebra 100 anos de vida rodeada dos seus

O 19 de xullo de 1923 nacía no lugar da Penamoura, na parroquia abadinesa de Candia, Visitación Basanta Leiras, quen aos dez anos se mudaba non moi lonxe de alí, á Ponte Roxal, ao pé do Camiño de Santiago, barrio no segue a vivir e onde o domingo a familia se xuntou para celebrar o seu centenario.

"Son 100 anos e hai que darlle importancia", explícalle un dos convidados a Visita ao dicirlle que vai ser entrevistada. "Home! pero non para poñelo no periódico", di ela, sen esperar para nada tanta repercusión: "Non había necesidade, non facía falta que o fixesen para min", asegura, mais amósase "contenta" coa xuntanza e coas numerosas felicitacións. "Teño moitos amigos", apunta, e boa parte deles continúan a ila ver á casa, unha das cousas que máis gusto lle dá. "Éncantalle recibir visitas", confirma a familia.

"Acórdome de moitas cousas", confirma Visita

"É unha persoa moi querida e respectada na parroquia e foi moi traballadora", indica Manuel Regal, un dos convidados ao festexo do centenario dunha muller que sempre traballou no campo e que nunca casou, se ben a vida si que a agasallou cun fillo, José, co que vive; dous netos, Gonzalo e Eva; e un bisneto, Anxo.

"Carrexou ela as canterías todas para facer o fronte da casa cun carro e as vacas", explica José, ao que rapidamente Visita engade, "as grandes non". Unha precisión feita ao momento que dá conta do lúcida que está, do ben que ten o oído -"Oio máis do que quero", bromea- e do moito que lembra os tempos pasados.

"Acórdome de moitas cousas", confirma Visita. Como de cando aprendeu a coser e a calcetar, "facía chaquetas, teño feito moitas", ou do moito que deixa traballado na agricultura. "Tiña vacas, ás veces máis e outras menos, de catro a seis", precisa unha muller que tamén foi ás segas á Mariña.

A única pastilla que toma é para a vista, que lle está a dar problemas e non lle permite gozar do entretemento da televisión coma antes, cando vía a Ruleta ou Pasapalabra e coñecía a todos os do mundo da farándula. "Non me doe nada, só esta perniña", explica ela, en alusión ao reuma que agora a mantén o máis do tempo na cama. "Alí sérvenme de todo", asegura Visita, que o domingo se sentaba á mesa con preto de 30 convidados para soprar as candeas. E é que a ocasión ben o merecía.