Unha visita real moi agardada

As Súas Maxestades de Oriente xa fixeron algunha que outra visita por anticipado, pero será o día 5 cando pasen pola maioría dos concellos da volta. A primeira parada será en Muras, a onde chegarán ás 11.30 horas a Casa do Médico, con chocolatada e contacontos. Logo farán parada no Campo da Feira de Parga, ás 15.30 da man de Xermolos e do Concello para desfilar por Guitiriz, da Ponteveiga ao Campo da Feira, ás 16.30.

A esa mesma hora, Melchor, Gaspar e Baltasar desfilarán por Abadín e saudarán dende o balcón da casa do concello da Pastoriza onde cada neno recibirá un agasallo, igual que en Pol, coa recepción real ás 16.00 horas na Praza do Concello, e en Begonte, onde será na Praza Irmáns Souto Montenegro ás 17.00. Neste momento tamén se prevé a chegada da comitiva real ao pavillón de Xermade e o desfile ata o polideportivo de Meira.

Ás 17.30, será no pavillón de Cospeito, onde tamén visitarán o centro de día, onde lles darán a benvida, para media hora despois celebrar dúas das grandes cabalgatas reais, a das Pontes, con saída dende Monte Caxado, e a de Vilalba, onde tamén irán visitando as aldeas dende pola mañá.

En Castro de Rei, a cita coas Súas Maxestades de Oriente será dobre. Se o día 5 irán ás residencias de maiores, á Cruz Vermella á a escola infantil, ademais de percorrer as rúas de Castro a partir das 18.30 horas ata chegar á casa da cultura, o 6 os nenos e nenas poderán despedirse deles nunha festa no centro cultural Xosé Manuel Carballo, ás 16.00 horas.

Tamén o sábado será un rei mago o que visite aos nenos de Ribeira de Piquín pola mañá e, ás 12.00, os tres pararán na casa escola de Noche, onde ademais haberá unha entrega de premios.