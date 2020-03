El virus con humor se pasa mejor

"Ahora que somos todos mayorcitos / es el momento para demostrarlo. / Estos días hay que quedarse en casa / y solo salir si es necesario. / Como dicen las autoridades / hay que lavarse muy bien las manos. / Los besos y abrazos virtuales / e intentar evitar el contacto" es el mensaje que quiso transmitir, al ritmo de la canción Qué le estará pasando al pobre Miguel, el vilalbés Roberto M. con uno de sus vídeos realizados durante el encierro a causa de la pandemia del coronavirus y con los que cada vez está ganando más adeptos.

Este particular entretenimiento que tiene como ventana su perfil de Facebook ya tiene enganchados a muchos vilalbeses, que esperan ansiosos la siguiente entrega. El éxito de sus publicaciones se ve en las decenas de reacciones —en alguna superó con creces el centenar y en varias lo rondó— y múltiples comentarios llenos de aplausos y carcajadas virtuales, además de numerosos agradecimientos.

El punto de partida no fue otro que el reto lanzado ya el día 14 por la Escuela de Música de Vilalba (Esmuvi) en el que invitaba a todo el que quisiera a subir un vídeo tocando un instrumento o cantando, para sobrellevar la cuarentena —ya rondan el medio centenar de grabaciones—. Roberto se animó a participar y "unha cousa foi levando á outra e para pasar as tardes aburridas co neno seguimos facendo vídeos", explica.

"A primeira canción saíu silbando na cociña a canción da película La vida de Brian. Ocorréuseme facer unha canción positiva para estes tempos e collín papel e boli para lanzar a mensaxe de que todo sairá para adiante", comenta.

Así, anima a cantar, bailar, contar un chiste o hacer dibujos para poner en las ventanas, ser positivos, estar entretenidos y recuerda que estamos "en boas mans", haciendo alusión al personal sanitario y a todos los trabajadores de los servicios básicos y de primer necesidad.

"Onte xa pasou e mañá logo virá, / o día de hoxe pasa nun pispás. / Cando nos deamos conta, parecerá unha broma / e a normalidade voltará", son los versos del mensaje principal que quiso transmitir este vilalbés desde su casa. A partir de aquí, el aburrimiento y el ingenio hicieron el resto.

Un disfraz de hace tres años sirvió para recrear la entradilla de los dibujos de Bob Esponja, con los coros de su hijo Artai, y el preciado papel higiénico hizo acto de presencia en su libre interpretación de La vida es un carnaval.

No se libra ni el emblemático Freddie Mercury, ya que el I want to be free sirvió para rendir homenaje a las pelusas que aparecen a pesar de no salir de casa, a las que ganará "a batalla". "Todo o vou gastar en mercar unha roomba", canta. "O humor é unha das armas máis poderosas que hai, sobre todo para non decaer. O encerro non está sendo fácil", asegura Roberto, que ya tiene en mente alguna idea más para plasmarla en otro vídeo. "O primeiro era participar no reto e o segundo, pasar o tempo. Se agora nese minutiño alguén bota unha risa, mellor", añade al tiempo que insiste: "Hai que obedecer e quedar na casa".