"Vin a morte de fronte, pensei que acabaría debaixo do camión"

"Vin a morte de fronte. No primeiro momento pensei que acabaría debaixo do camión. Así que intentei esquivalo, sabía que era mellor que me dese por detrás que de fronte. Pensando en que se viña algún despois non me dese moi forte". Así relató este lunes la maniobra evasiva con la que salvó su vida la conductora del vehículo que colisionó contra un camión en el puente sobre el río Miño, en Xustás, en el municipio chairego de Cospeito.

"Volvín nacer", reconoció, mientras los curiosos, allegados y vecinos que se acercaron hasta el lugar del siniestro también repetían la misma frase, a la que se llegó gracias a un gesto, el del volantazo instintivo que evitó la colisión frontal, cuando el conductor del camión perdió el control en la curva de acceso al puente y acabó invadiendo el carril contrario por el que viajaba la mujer.

Ese giro también fue clave para que los vehículos no acabasen en el fondo del río. "Podíamos caer os dous", dijo la mujer, que tuvo tiempo para pensar en esto "ata que todo se puxo negro, había lodo por todos os sitios", recordaba, en alusión a la carga que llevaba en la bañera el vehículo articulado, que quedó esparcida por todo el vial y los quitamiedos de la LU-113 y acabó también en el río. El desagradable olor se percibía incluso antes de llegar.

Después del impacto y en cuanto tuvo ocasión, la mujer, que acudía como cada día a recoger a uno de sus hijos al colegio a Castro de Ribeiras de Lea, se bajó del coche. "Sempre vou con cinco ou dez minutos de marxe para aparcar ou por se pasa algo na estrada", contaba todavía con el miedo en el cuerpo, mientras miraba a su alrededor, sin creerse que estaba sana y salva.

"O primeiro que vou facer é ir á casa, un dos meus fillos viu o accidente no autobús e está nervioso. Quero que vexan que estou ben, despois irei revisarme", añadió mientras esperaba la grúa y asegurar que después se haría un chequeo médico.

El otro vehículo implicado en el siniestro. M.MANCEBO

El que fue trasladado en ambulancia al Hula fue el conductor del camión, un hombre de 50 años con iniciales A.S.V., que al principio no podía salir del vehículo por la posición en la que quedó la cabina, tumbada sobre el asfalto. Con ayuda, finalmente, bajó por su propio pie, según confirmaron algunos testigos.

Fue precisamente un particular el que alertó, en torno a las 13.55 horas, a la central de emergencias del 112 Galicia de lo sucedido. Desde allí se informó a agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo, a los bomberos del parque comarcal de Vilalba, a urgencias sanitarias y a personal de mantenimiento de carreteras.

El puente estuvo cortado unas siete horas, mientras se realizaban las labores de limpieza, tiempo en el que el tráfico se desvió por vías secundarias. Los que querían llegar a Castro tenían que hacerlo o bien por Coea y Bazar o a través de la carretera de Moncelos.

La carga del camión, que quedó esparcida por todas partes, fue retirada por personal especializado, dada la proximidad con el río Miño, y bajo la supervisión de agentes del Seprona, que también se desplazaron hasta la zona. Una gran cantidad de esos lodos cayeron bajo el puente, tal y como confirmaron algunos vecinos, que indicaron que con el peso de lo que esparció el camión se rompió hasta el pasamanos del área recreativa de Xustás.

También se vio afectada la caseta de captación de agua que suministra a la Granxa Gayoso Castro y al centro de recría gestionado por la Diputación de Lugo.

Por el momento se desconoce el impacto ambiental que tendrá en el río este vertido accidental, cuyos lodos tenían como destino la planta de valorización y tratamiento de residuos de Ponte de Outeiro, en Castro de Rei.

Desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil precisaron que en este tipo de casos se realizan analíticas del cauce y fotografías y, en situaciones graves, se instalan barreras de contención, después de valorar la situación.