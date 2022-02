Vilasuso: "Pode ser que o premio quede na zona de Guitiriz"

"Aínda que hai xente de paso, nestas datas non é coma no Nadal, así que pode ser que o premio se quede en xente da zona, de todos os días, algún cliente habitual... Pero non se sabe!", dice Pablo Vilasuso, de la administración El Milenio de Oro de Guitiriz, que en la Bonoloto de este viernes repartió un premio de 50.023 euros.

El premiado fue uno de los cuatro acertantes de segunda categoría en toda España -los otros se fueron a Bilbao, Zaragoza y Cintrénigo, en Navarra-, al haber sellado un boleto con cinco de los números de la combinación ganadora (8, 23, 27, 34, 44 y 45) más el complementario (15). De primera categoría, con seis aciertos, no hubo acertantes.

"Estamos moi contentos", indicó el responsable de la administración guitiricense, quien confía en que El Milenio de Oro "volva coller a racha de un premio superior á semana como hai un ano". Y por el momento no parece que vayan mal encaminados, pues hace justo una semana también sellaban una Primitiva con cinco aciertos, agraciada con 3.772,03 euros, y el pasado día 18 de enero, fue el Euromillón el que dejó una gratificación para algún afortunado de 10.922,90 euros.

Parece, además, que la suerte en la Bonoloto anda rondando la comarca chairega, pues el bar Casa Moncho de Roupar, en Xermade -que en El Gordo de Navidad entregó un cuarto premio-, repartía a finales de enero un premio de 671.000 euros, al haber sellado el único boleto en el que figuraban los seis números de la combinación ganadora. Y en Meira fue a principios de mes cuando este mismo sorteo dejaba una recompensa de 177.340,43 euros en un boleto sellado en Laurel Estanco.