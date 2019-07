Vilarbó, 25 años de campamentos

En las inmediaciones del parque natural de As Fragas do Eume y a orillas del río Eume, en As Pontes, el paraje natural de Vilarbó cumple 25 años siendo el epicentro de campamentos y campos de voluntariado enfocados a la conservación ambiental.

Y por sus instalaciones, que fueron creciendo con el paso de los años pero integradas en el medio ambiente del que viven, ya pasaron más de 2.000 personas, según los cálculos de la empresa Néboa, que lleva este cuarto de siglo al frente de las actividades.

El paso de los años no resta fuerzas al proyecto y, como cada verano, Vilarbó ya acoge habitantes, que llenan los bungalows y las tiendas de campaña. Este verano habrá dos campos de voluntariado. El primero, que concluirá este jueves, contó con 19 jóvenes de entre 18 y 30 años, llegados de toda España, Francia o incluso Rusia.

"Por aquí pasó gente de todos los países", dicen los responsables de Néboa, desde su pequeño paraíso verde donde se pierde hasta la cobertura. Y explican que además de trabajo, también hay ocio.

El campamento internacional se enmarca dentro de la Campaña de Verán 2019 de la Xunta de este año y el martes la directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, acompañada por representantes municipales y personal de la empresa, visitó las instalaciones. Allí puso en valor la labor altruista de los jóvenes que participan en esta actividad y que contribuyen "á conservación das fragas, ao tempo que toman conciencia do valor ambiental e da riqueza desta contorna natural".

En el campo de voluntariado de este verano los jóvenes centran su trabajo en la limpieza del río Eume y el mantenimiento de la zona así como en la plantación de árboles, un clásico en Vilarbó.

Además, realizan tareas de acondicionamiento del propio campo y disfrutan de actividades, como talleres de artesanía, de medio ambiente, realizan excursiones por la localidad o por otros lugares -muchos aún estaba impresionados con los acantilados de A Garita da Herbeira, los más altos de la Europa continental- o prácticas deportivas como paintball, canoa, trekking, o incluso aprovecharon para ir de fiesta a las patronales pontesas.