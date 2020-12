Dos vilalbeses acusan de "neglixencia" al Concello por problemas al tramitar obras

Dos vecinos de Vilalba, Manuel José Rodríguez Otero y Carlos Xosé Currás, criticaron este viernes la "neglixencia total do Concello", tras los problemas que ambos han sufrido para obtener licencias municipales para proyectos urbanísticos. Ambos atribuyen además su situación a "represalias" personales por parte del arquitecto municipal y convocan un acto de protesta el día 30, a las 13.30.

Manuel José Rodríguez Otero, socio y presidente de una SAT, explicó que el 27 de agosto solicitó por sede electrónica una licencia de obra para ampliar la granja, una autorización que necesitaban antes del 15 de diciembre para poder optar a una ayuda de 225.000 euros de Medio Rural, a lo que se sumaría otra de 25.000 euros por una incorporación.

Pese a la urgencia y a interesarse varias veces por el estado de los trámites, no fue hasta el propio día 15 que recibieron la notificación de que su expediente era negativo, pidiéndoles lo que ven como "unha serie de cousas ilóxicas". Reconoce que el proyecto se modificó desde su inicio en 2017, pero que informes como el de impacto ambiental, tal y como asegura que le confirmaron en Medio Ambiente, siguen siendo válidos al reducirse la capacidad y no afectar a la carga ganadera.

Rodríguez achaca el actual problema a una discrepancia previa relacionada con la demolición de un edificio en la que él trabajaba y que el Concello paralizó y avanza que interpondrá una querella contra el arquitecto. Apunta además que, de confirmar que obtendrían la ayuda, le requerirá el importe al al Concello por no actuar.

También Carlos Xosé Curras atribuye a una problemática personal el hecho de que lleve "unha década practicamente pelexando contra este home por un expediente de rehabilitación do que é a miña vivenda habitual". "Oito anos máis tarde da miña primeira solicitude teño agora mesmo dous informes, un a favor e outro en contra, os dous do Concello de Vilalba, un di que podo facer as obras e outro que non", indica sobre unas trabas que piensa que le llevarán "a perder a axuda outra vez e volver empezar".

Currás cree que su situación deriva de una denuncia que presentó contra el arquitecto "por facer actividade privada dentro do Concello", que fue sobreseída "provisionalmente" pero que quiere llevar a la "Fiscalía anticorrupción".

CONCELLO. La alcaldesa, Elba Veleiro, sin entrar a valorar las quejas particulares, sí quiso defender la labor del personal municipal. "No Concello de Vilalba todos os traballadores dos distintos departamentos, incluidos os técnicos, desempeñan o seu labor con respecto á normativa e con criterios que se lle aplican a todos os cidadáns por igual", aseguró.

Precisó que la pandemia ha requerido de un mayor "esforzo" por parte de todos, dada la parálisis sufrida por las administraciones, y apuntó que si algún vecino "se sente perxudicado por algunha actuación, pode defender a súa postura como o vexa oportuno".