La vilalbesa Marta Rouco asume la gerencia del consorcio de bomberos

La vilalbesa Marta Rouco acaba de ser nombrada gerente del Consorcio Provincial de Lugo para la prestación del servicio contra incendios y salvamento, un puesto que ocupará a partir de este lunes y con el que se pone fin a una antigua reclamación de los parques provinciales —actualmente seis: Vilalba, Sarria, Monforte, Chantada, Barreiros y Viveiro—. El consorcio de Lugo era el único que aún no había cubierto este puesto desde su fundación.



Marta Rouco, de 34 años, es licenciada en Ciencias Políticas, tiene un máster en Administración Financeira e Tributaria y trabajaba en una mutua colaboradora con la Seguridad Social en Lugo.



"Ser a primeira ten o hándicap de non ter un referente ou de poder cotexar traballos anteriores, pero non ten que ser un problema", explica. "É un reto profesional, levaba nove anos no mesmo traballo, estaba contenta pero gústame estudar, aprender e a xestión pública sempre me interesou", dice la nueva gerente, que prefiere mantenerse cauta y no entrar, al menos por el momento, a valorar las problemáticas actuales, como la reiterada solicitud de la gestión directa de los parques o las reclamaciones de los trabajadores.



"Son consciente de que é unha responsabilidade importante, porque é un servizo público esencial e gustaríame que o camiño a seguir sirva para que funcione cada vez o mellor posible", añade Rouco, concejala socialista en Vilalba desde hace dos años. En las elecciones de 2011 iba de sexta en la lista y no salió elegida, pero en las últimas se presentó en el tercer puesto. "Non me gusta que se mesture unha cousa coa outra, pero non vexo incompatibilidades e a miña idea é continuar", apuntó.



El proceso de selección se inició en septiembre de 2016 en una primera convocatoria abierta para personal de la Xunta y la Diputación. Pero se resolvió sin ningún candidato apto y se abrió una nueva convocatoria pública en marzo de 2017, a la que se presentaron doce personas. Se desarrolló en varias fases, con concurso en el que se valoró formación, experiencia y un proyecto directivo.