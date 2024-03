A vilalbesa Josefa Piñeiro festexou o seu 101 aniversario: "Sempre me botan menos anos"

A calcetadora de Lanzós, como moitos coñecen a Josefa Piñeiro Pernas, soprou simbolicamente as 101 candeas, tantas coma anos vén de cumprir, unha cifra que ben merece unha visita oficial. E esa foi a que lle tributou a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, que quixo felicitala en persoa, achegándose xunto á concelleira Paula Vigo ata o domicilio de Josefa no barrio de Carreiroa e agasallándoa cun ramo de flores.

Josefa convive con súa irmá Angelita, de 96 anos, e ambas gozan dun moi bo estado de saúde. "Sempre me botan menos anos", confesa a centenaria, que pasa o tempo facendo crucigramas, lendo ou conversando co persoal do SAF, unha "enorme axuda" que acode á súa casa.

Con esta visita, a alcaldesa pon en marcha unha iniciativa a través da que quere felicitar persoalmente a todos os veciños e veciñas que chegen aos 100 ou o superen, para amosarlles "ás persoas maiores a importancia que teñen para nós".