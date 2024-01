Una vilalbesa denuncia la inseguridad que vive al ir con su hijo al bus escolar

"É unha inseguridade total, para min porque non vexo ben e para os meus fillos. Necesitamos unha solución", dice la vilalbesa Irene Castro, de Alba. Acompañar a su hijo al bus escolar supone un riesgo diario para su familia, por eso exige a la Xunta que habilite una antigua parada cerca de su casa. Por un lado, para evitar peligros en la carretera. Por el otro, y no menos importante para ella, reducir el viaje de su hijo, con cinco años y diagnosticado con autismo: el bus al que se sube en la parada actual va a buscar a otros niños y pasa por delante de la parada pedida 40 minutos después.

Con un 55% de discapacidad visual, Irene, que tiene que llevar a su hijo mayor a la parada acompañada del pequeño, de dos años y medio, debe cruzar al salir de casa la vía que enlaza la N-634 y la A-8 —"con tres carrís", dice— para circular por el arcén izquierdo, como marca la normativa. Avanza luego por el borde de un carril de deceleración —de incorporación a la A-8— para llegar a la parada, sin marquesina ni señalización. Camina por el borde derecho este tramo. Para cumplir las normas yendo por la izquierda, debería cruzar la N-634 y, a la altura de la parada, volver a cruzar.

"É un perigo, e máis con dous menores", dice mientras espera a su hijo con un cochecito doble del que el pequeño pide bajarse. "Realmente non hai parada, non sei por que para aquí", aclara, y señala, al otro lado de la vía, dos marquesinas, una junto a la iglesia y otra un poco más arriba. Hacia Vilalba, en ese carril y aún más lejos hay otra. "A parada de abaixo está a 300 metros da miña casa e evitaría moitos problemas", dice. Está inutilizada desde hace años.

Más que quejarse por tener que caminar, critica los riesgos de una zona sin iluminación pública y en la que los coches van rápido. "De día cústame ver e de noite xa non che conto", dice Irene, que siente impotencia tras poner varias quejas. También solicitó transporte adaptado. "O meu fillo necesita que alguén vaia con el, apenas fala, e no bus hai unha coidadora, pero para todos. No colexio —está en el Ceip Insua Bermúdez— ten coidadora para el á hora de comer e para cambiar o pañal", explica.

Respaldada por otras familias

Sus quejas las respaldan otras familias. En la parada hay otras dos usuarias, de doce y cuatro años. La primera, por equidistancia, podría cambiar. La segunda comparte problema con el hijo de Irene. Para ir al colegio está 40 minutos en un bus que vuelve a pasar por la parada junto a su casa. Estos vecinos, que también presentaron quejas, se ofrecen a arreglar la marquesina. "Levamos pelexando dende o ano pasado", dicen, y piden apoyo al Concello: "A través do Consello Escolar Municipal tamén poden pelexar polo alumnado", apuntan.

El BNG lleva al próximo pleno una moción exigiendo medidas para habilitar "unha parada máis segura que favoreza a situación persoal do alumno e que facilite a conciliación familiar".

La Xunta responde que la mejora le corresponde al Estado

"A parada de Igrexa de Alba atópase na N-634, unha estrada de titularidade estatal na que só ten capacidade de actuación a Administración xeral do Estado", indica la Consellería de Educación, precisando que es a la Demarcación de Carreteras del Estado a quien le corresponde "analizar e mellorar a accesibilidade da parada". Sostiene, además, que "este tipo de melloras son as que a Xunta está a promover nas estradas da súa competencia a través das obras de mellora de seguridade e accesibilidade" con actuaciones previstas en "máis de 1.100 paradas das estradas autonómicas cun investimento global de arredor de 35 millóns".