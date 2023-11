Unha vilalbesa cursará bacharelato en Colegios del Mundo Unido en Esuatini

A vilalbesa Aitana Gesto, de 18 anos, viaxará en xaneiro a África para cumprir o seu soño infantil de formar parte do prestixioso Colegios del Mundo Unido, unha organización con centros de excelencia educativa por todo o mundo. E convertirase na primeira española en dez anos en estudar o Bacharelato Internacional no Waterford Kamhlaba UWC de Esuatini, a antiga Suazilandia. Fundado en 1963, o centro no que estudaron os fillos de Nelson Mandela foi o primeiro colexio interracial de África do Sur.

"Dende os dez anos que escoitei falar da organización sempre me dixen que iría cando fose maior e agora que son maior vou ir e non o podo crer", relata emocionada Aitana, unha rapaza "multidisciplinar", coas ideas claras e comprometida coas causas sociais.

"Presenteime a Colexios do Mundo Unidos en 4º da Eso e non entrei e ese rechazo foi como unha redirección para buscar máis oportunidades, máis posibilidades", conta unha estudante que ante as dificultades apostou por abrir o seu propio camiño e trasladouse a Fermoy, en Irlanda, para estudar primeiro de bacharelato no Loreto Catholic Secondary School.

Pasou alí un curso e a experiencia converteuse nun trampolín para continuar no seu empeño. "Fíxome crecer a nivel persoal e descubrir quen son fóra da miña zona de confort. Todo foi un reto, pero un cambio para que se produza tamén ten que ser algo incómodo, con momentos difíciles", valora con madurez.

"Coller un camiño que non é o habitual dá moito respecto, pero sabía que tiña que deixar as opinións a un lado. E volvín cunha perspectiva moito máis ampla do que é a educación", relata Aitana, que tras graduarse en 2º de bacharelato no IES Basanta Silva de Vilalba, alcanzou a súa meta.

"Volvinme presentar a Colegios del Mundo Unido e volveron a non aceptarme a través do comité nacional, pero presenteime ao internacional e entrei", di cun sorriso. Á terceira foi a vencida e converteuse nunha dos 22 alumnos españois do bienio 2023-2025 de Colegios del Mundo Unido, entre os que está, casualidades dun mundo tan grande e tan pequeno ao mesmo tempo, outro vilalbés, Arnau Carracedo, que xa empezou a súa formación en Canadá.

Ela, que escolleu o outro hemisferio, iniciará as clases no mes de xaneiro. E pasará en África os próximos dous cursos. Esuatini sitúase entre Sudáfrica e Mozambique. O colexio está a 15 minutos da capital, Mbabane, e a 12.000 quilómetros en liña recta da súa casa en Vilalba.

"Chamoume moito a atención coñecer sobre a historia do colexio e do propio país. Foi o primeiro colexio multirracial de África, fundado como resposta aos sistemas educativos segregados e desiguais de Sudáfrica, do apartheid, e Nelson Mandela é presidente honorífico", relata a vilalbesa, que fala dun centro con máis de 60 nacionalidades e cunha "relación moi estreita cos axentes de cambio social". "Podemos participar en proxectos de educación, hai un campo de refuxiados... É unha grande oportunidade", di, mentres defende que facer o Bacharelato Internacional despois de estar graduada xa en España "non é unha forma de perder o tempo senón unha forma de abrir infinitas portas".

"Sei que vai ser un reto moi grande. É unha cultura e un país moi diferente, unha monarquía absoluta, pero será importante para reflexionar sobre todos os privilexios que teño como persoa branca. É un cambio de perspectiva", di coas maletas aínda sen facer pero xa cargadas de ilusión. O que quedará fóra son os estereotipos de África e as opinións que non lle interesan.

Non ten claro o futuro, pero si que non quere "só unha cousa" o resto da vida. "Gústanme as ciencias, a piscoloxía, a bioloxía..., pero tamén as artes e a música". Iniciouse de pequena na pandeireta, na gaita e no baile tradicional, e no conservatorio aprendeu guitarra e trompa.

"Tamén me gusta moito facer música, compoñer, espero poder sacar algo nalgún momento", di, e fala da música como unha maneira moi importante de expresarse. Foi a música tamén clave para desbloquear o seu soño, porque no proceso de selección presentou un proxecto sobre a recuperación dos ritmos tradicionais e a importancia do papel da muller rural.