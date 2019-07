La vilalbesa Chá Summer School forma a 14 jóvenes

Catorce jóvenes de Galicia y Portugal han convertido Vilalba en su particular escenario gracias a la primera Chá Summer School, una "escola de verán educativa enfocada ao teatro", describe su directora, Iria Azevedo.

Desde el 14 y hasta el domingo, los participantes reciben clases, comen y pernoctan en el auditorio Carmen Estévez. Allí, la propia Iria Azevedo, el escocés Joe Gallagher, el italiano Massimo Malucelli y la lusa Isabel Barros, sus profesores, hacen de "rede, sustentando as propostas que os alumnos fan", explica Azevedo. También incide en que la idea es combinar el teatro con el Camiño de Santiago, ya que se enmarca en el programa O Teu Xacobeo, de la Xunta, con el apoyo del Concello vilalbés, Ingapán, EdroDance y el Centro Cultural e Recreativo. Para conocer la ruta jacobea y llevarla al guión, hablaron con peregrinos, una experiencia "moi interesante".

Las cuatro clases que reciben al día tienen el objetivo de "formar creadores, non só actores", por lo que la improvisación es fundamental. Para participar no es necesario contar con experiencia actoral, o por lo menos no mucha.

Antía González, de Moaña, es una de las alumnas, con experiencia en el Aula de Teatro de la USC. "Tamén fixen algo de teatro no colexio e a miña familia tamén é teatreira", dice, satisfecha por hacer "todo o día o que nos gusta" y por "entendernos tan ben e ver que o teatro é universal".

Este sábado, a las 20.30 horas, enseñarán al público sus piezas itinerantes, en el auditorio y otros espacios. Lo harán sin la "presión de facer un espectáculo" y con la sensación de haber crecido actoralmente, verse inmersos en la convivencia de culturas y lenguas y haber creado "unha familia".

El próximo año "temos a intención" de ir a por la segunda edición, pero "abríndonos tamén a Italia e Escocia", avanza la directora de un proyecto "novedoso".