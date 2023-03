0-0. El Vilalbés suma un valioso punto ante una UD Ourense sin pólvora

El Racing Vilalbés logró sumar un empate en su visita a la UD Ourense, rival directo en la carrera por asentarse en la zona alta. Fue el botín merecido tras un partido decepcionante, de pulso plano hasta los veinte minutos finales. El buen hacer de los guardametas en el tardío frenesí impidió desequilibrios en un tanteo que mantiene al cuadro chairego en la cuarta plaza, con dos puntos de margen sobre el Gran Peña, quinto tras tumbar al Arousa.

Consiguió no sufrir daños el bloque que adiestra Simón Lamas en una pobrísima primera parte, en la que cedió la iniciativa y no se mostró en ataque. El conjunto local, peligroso con espacios, arrancó con fuerza. Un centro de José Pérez que no encontró rematador y otro peligroso servicio de Champi despejado de forma providencial por Dani Fernández fueron la carta de presentación de la UD Ourense. El colectivo rojillo se fue apagando según amasaba la posesión y del Vilalbés, cómodo en defensa, ni siquiera hubo conato de activación. No fue hasta el minuto 43 cuando Pablo Rey se decidió a buscar la olvidada meta de Ramón en un libre directo que se perdió cerca del palo.

Mantuvo el mismo tono el reinicio. Ramón, con dos buenas intervenciones, evitó el zarpazo visitante. Tampoco David Rojo ni Manu Núñez lograron batir a un acertado Santomé. Tratando de hacer los deberes a última hora ambos bandos se deshicieron de los corsés defensivos. Rares falló un mano a mano, y en la réplica Corzo y Rojo no lograron anotar. La última bala la tuvo el zaguero Dani Fernández, que conectar un zurdazo que repelió el meta anfitrión para fijar el 0-0 al final.

Ficha técnica

0-. UD Ourense: Ramón, Varo (Labrada, m. 13), Viti, Pablo Corzo, Álex Vázquez, Alberto, Gabi, Champi (Raúl Melo, m. 82), Manu Núñez, Johnny (David Rojo, m. 68), y José Pérez (Guisande, m. 68).

0-. Vilalbés: Santomé, López (Rares, m. 82), Dani Fernández, Joel, Buyo, José Varela, Javi Varela, Make, Marcos Álvarez (Damián, m. 90) Pablo Rey (Cuadrado, m. 68) y Álex Pérez (Javi Rey, m. 46).

Árbitro: Martínez Santos (Santiago). Amonestó a los locales Alberto y Ramón y a los visitantes Buyo y Javi Varela.

Incidencias: Partido disputado en el estadio de O Couto. 900 espectadores.