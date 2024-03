El vilalbés Pablo del Valle entra en las semifinales de los premios MIN

El vilalbés Pablo del Valle, profesor en el conservatorio de la capital chairega y sustituto en el de Lugo, ha conseguido entrar en la semifinal de los Premios Nacionales de la Música Independiente (MIN) con un tema propio, Ondas do mar, en el que experimenta con objetos reconvertidos en instrumentos. Tras la votación del público, el vilalbés se hace un hueco en la categoría de Mejor Grabación Electrónica, que comparte con referentes para él como Baiuca, y otros con largas trayectorias como Ortiga, Amatria, ELYELLA o Samantha Hudson.

"Non contaba para nada que me seleccionasen, e menos sendo esta primeira fase de votación popular. Presenteime sen ningunha aspiración, simplemente por se a alguén lle daba por escoitarme e pola publicidade que che pode dar. Pero xa cumprín, que a xente que hai agora xa é de nome", dice medio en serio, medio en broma, el músico vilalbés, uno de los integrantes del grupo local Irmandades do Falo, todavía sorprendido por ser semifinalista.

En unos días el jurado seleccionará a los nominados que competirán por los premios, que se entregarán el 17 de abril en Zaragoza. En su categoría, de los 15 actuales, quedarán cinco. Pero antes fueron muchos más.

Pablo se inscribió casi por casualidad, después de preparar un tema para un concurso de música local en Vilalba que finalmente no se celebró. Antes había impulsado un concierto centrado en la salud mental con obras de compositores americanos mezcladas con electrónica y fue ahí donde se le despertó el gusanillo de acercar el clásico a la gente de una forma completamente nueva.

"Falara con Diego Amido -el músico vilalbés Oxygeno- e propuxéralle facer algo xuntos, pero por cuestión de tempos non demos cadrado e empecei a fozar eu, cos meus coñecementos de edición. Fixen un tema, Electronic Maruxiña, e como non se chegou a celebrar o concurso porque só se presentaron dúas propostas, decidín subila a Spotify", indica.

Era un tema pensado para hacerlo en directo "e que á xente lle parecese gracioso", dice, mientras habla de "romper barreiras" y de "espertar a curiosidade dun público que non sente interese polo clásico". Así, empezó a subir sus temas a internet. "Mesturaba bases electrónicas con percusións en vivo con instrumentos que realmente non o son", como matamoscas y pulverizadores, "o 'flish-flish' de toda a vida", dice un músico que toca la marimba, el vibráfono, la caja o multipercusión.

Su objetivo es acercar a la gente que no siente interés a la música clásica a través de una forma novedosa de presentar la música

"A idea principal non deixa de ser un xogo, atoparlle o lado divertido á música e o aliciente de buscar. Pódese facer música con todo, hai que buscarlle a forma. O caso é que ninguén se parou a estandarizalo", defiende el profesor vilalbés, que habla de dos raíces en la experimentación actual: "Na clásica, dentro do contemporáneo, cada vez se usan máis láminas de ferros, tubos, macetas afinadas... para saírse do instrumento clásico, e na moderna hai xente como Klangphonics que fan electrónica e usan obxectos de toda a vida como unha aspiradora".

Su Ondas do mar, por la que también estuvo seleccionado como Mejor Artista Emergente y Mejor Producción Musical, es un tema basado en la cantiga de Martín Códax Ondas do mar de Vigo y en ella, elementos como las copas afinadas, un tambor de océano creado con lentejas, un tambor de tormenta, una caracola o un salsero conviven con la electrónica. También hay desodorantes.

"Agora mesmo teño poucas cancións, pero o que pretendo é buscar algo didáctico e atraer ao clásico outro público», dice un músico al que le gusta la raíz y la fusión y que habla de referentes como Baiuca, pero también Rodrigo Cuevas, Safri Duo o Massive Attack.

Pablo del Valle. UXÍA CASTELO

Electronic Maruxiña y Amoriños

Fueron sus primeras creaciones. Trabajaba sobre loops ya editados. En sus siguientes temas creó sus propias bases.

Como en Ondas do mar, en todas hay sonidos de desodorantes "e un ‘guiño’ a algo galego", dice Pablo del Valle.

Se pueden escuchar en Spotifyy en Youtube.

Herba

Este tema está basado en el poema Esmeralda, de Xosé María Díaz Castro, y en él empleó macetas afinadas.

Carallada

Bebe de la música minimalista clásica y no tiene letra. El nuevo elemento es una pelota de ping pong chocando contra una caja china.

A vaquiña

La última pieza está inspirada en el refrán ‘A vaquiña polo que vale’ y la música se mezcla con un juego de cencerros.