Un vecino de la parroquia vilalbesa de Lanzós, Manuel Felpeto, denuncia que la empresa láctea Entrepinares está "usurpando" su finca situada en el polígono industrial de Vilalba.

La parcela afectada por los trabajos de ampliación de las instalaciones lácteas tiene una superficie de 9.383 metros cuadrados, estaba plantada con abedules y pinos en su mayoría y, según el perjudicado y su familia, "está escriturada no rexistro e hai un informe pericial no que se recoñecen os lindes".

Según Manuel, ya son dos las denuncias interpuestas y tres las reuniones que ha mantenido con el gerente de Entrepinares, Javier Gato, con la intención de "chegar a un acordo e que a compre, que nós vendémoslla sen problema".

Así, el damnificado culpa al registro catastral, ya que Entrepinares adquirió las seis fincas -de unos 65.000 metros cuadrados en total- mediante catastro para desarrollar la ampliación. Según Felpeto, en ese registro aparece como finca suya "a que en realidade é de Atilano Burgo e, se nós seguiramos para adiante, invadiriamos a parcela del e acabariamos a mal entre nós".

De este modo, la propiedad de Manuel son las parcelas 56, 57 y 68 del polígono 64 en el Monte do Cabrón, y no la parcela 58, que correspondería a Atilano.

Tal y como afirma el denunciante, "un día puxeron as barreiras para pechar as fincas a ocupar e denunciámolo á Garda Civil", y una semana después "empezaron a meter as máquinas para ir talando as árbores", dice incrédulo ante la "actitude avasaladora" de la empresa, que "continúa cos traballos cando aínda non se pronunciou o xuíz".

Por su parte, desde la firma láctea no quieren "darlle máis peso a isto" e inciden en que "o único que temos é unha obra con tódolos papeis e toda a documentación en regra", concluyen.