Un vilalbés cursará el bachiller en la India con Colegios del Mundo Unido

El vilalbés Manuel Francisco Lamela Gómez, de 17 años, ha sido seleccionado para cursar el bachillerato con Colegios del Mundo Unido. Lo hará en el centro de la India, donde vivirá durante dos años una experiencia inolvidable, dentro de una institución que busca fomentar la paz a través de la educación multicultural.

"Conocín os colexios polo meu irmán Brais, que foi seleccionado hai uns anos e estivo en Italia. Pareceume unha oportunidade moi boa poder estudar con persoas de todo o mundo, coñecer outras realidades", explica Manuel, que para conseguir esta prestigiosa beca —solo seleccionaron a otros 18 jóvenes de toda España y él es el único gallego— tuvo que superar diferentes pruebas.

"Presentei un formulario e varias redaccións, ademais dun proxecto sobre un grupo de teatro con persoas con diversidade funcional no que implicaba ao Centro Ocupacional Vilalba-Terra Chá. Pasei o primeiro corte xunto a outras 50 persoas e despois fun a Madrid", explica el joven, que en la capital se tuvo que enfrentar a entrevistas personales, pruebas psicológicas, dinámicas de grupo, ejercicios matemáticos y tests de cultura general.

"Son probas bastante duras e difíciles. Tes que estar pendente da actualidade e preparar algunhas cousas uns días antes, xa que poden preguntarche por autores de obras que non se estudan no instituto, por arquitectos e mesmo polos reis da coroa de España", indica Manuel, que ya había probado suerte el pasado año y no logró la plaza.

Este, en cambio, sí lo consiguió, y después de terminar la Eso en el IES Santiago Basanta Silva de Vilalba —fue premio extraordinario con un 9,6 de media— hará las maletas y se preparará para viajar el próximo 10 de agosto a un destino nuevo y elegido personalmente por él, donde pasará los próximos dos cursos académicos en unas instalaciones situadas en una Reserva de la Biosfera, cerca de Bombay.

"Decanteime pola India porque sempre me chamou a atención a súa cultura. Ademais, lendo información sobre o colexio gustáronme as actividades e proxectos que promoven", explica el joven, que busca con esta experiencia "acadar unha visión máis global do que acontece no mundo e mellorar o pensamento crítico".

"Aos amigos resultoulles chamativo que elexise a India e non Canadá ou Estados Unidos, pero cando lles expliquei cal era o meu propósito, xa entenderon a miña decisión", indica el joven, que deberá enfrentarse a un sistema formativo completamente diferente al de sus hasta ahora compañeros de aula en Vilalba.

"Terei que estudar dúas linguas, unha arte, unha humanidade, unha ciencia e matemáticas", enumera Lamela, que también deberá implicarse en actividades deportivas, creativas y de servicios sociales.

"Unha vez que chegue alí decidirei, pero gustaríame participar nunha iniciativa que desenvolve o colexio e na que tería a posibilidade de darlle clase a rapaces dunha aldea próxima. Tamén teñen un equipo de incendios que trata de protexer a zona, algo que non me disgusta tampouco", explica Manuel, consciente de que la realidad que se encontrará allí será diametralmente opuesta a la que vivió hasta ahora en la capital chairega.

"Esa foi unha das principais razóns pola que escollín este destino, porque é diferente ao que xa vivín. Ademais tiven o apoio dos meus pais e do meu irmán, que me animou a que aproveitase esta experiencia", dice el joven, que compartirá colegio con unos 200 alumnos de alrededor de 100 nacionalidades diferentes.

La institución los alojará en una residencia, en la que deberá ir conociendo poco a poco a sus nuevos compañeros de pupitre. "Sei que o primeiro mes vai ser difícil, seguramente que non conseguirei enterarme de todo e que me costará comunicarme, pero non estou nervioso, teño moitas ganas", dice con firmeza Manuel, deseoso de que llegue ya el momento de coger ese avión que le permitirá vivir una de las experiencias más enriquecedoras de su vida.

¿Y el futuro? "Aínda non sei o que vou facer. Gústame a bioloxía, as matemáticas e a rama da neuroloxía. Pero agora só penso en desfrutar destes anos na India", concluye.