0-0. El Vilalbés contiene al Rápido de Bouzas y salva un punto

Llegaba este domingo a A Magdalena el Rápido de Bouzas, rival directo en la tabla para el Rácing Vilalbes, que no fue capaz de imprimir su sello y su garra en un duelo en el que, de ganar, se había puesto por delante en la tabla antes de su jornada de descanso.

No tuvo la tarde el conjunto rojiverde, que no se encontró cómodo en prácticamente todo el partido, pese a que mejoró algo tras el descanso. Pero, aún así, no fue capaz de llevar la batuta ante un equipo que limitó sus acciones de peligro a jugadas a balón parado, con unos lanzamientos magistrales de Álex Rey que hicieron emplearse a fondo a Ángel Fraga.

A los siete minutos ya fueron protagonistas tras una falta directa. Poco después, una volea de Adrián Rodríguez iba pegada al larguero y el portero local envió el balón a córner. En el minuto 26, Ángel rechazó otro remate de Javi Otero tras un córner.

La primera ocasión del Vilalbés llegó en las botas de Otero con una volea que atrapó Alejandro Vila, ya cerca del descanso. En la segunda parte, el partido se niveló y el Rápido siguió probando suerte a balón parado, con tres lanzamientos de Álex Rey que resolvió magistralmente Ángel.

El Vilalbés mejoró con los cambios y ganó en profundidad en ataque y empezó a tener más presencia en campo contrario. Una volea de Cuadrado se marchó desviada (m.73), un tiro lejano de Rares tras una buena jugada individual se fue también fuera por poco (m.76) y un lanzamiento de Casanova hizo emplearse a fondo a Alejandro Vila (m.84).

Aunque los locales lo intentaron hasta el final, el marcador no se movió y ambos equipos mantienen sus dos puntos de diferencia en la clasificación. Los rojiverdes son sextos con 42.

FICHA TÉCNICA

Rácing Vilalbés (0): Ángel Fraga, López, Vérez, Tomé, Buyo, Make (Javi Varela, m.59), Alberto, José Varela (Rares, m.59), Javi Rey (Casanova, m.59), Pedrosa (Cuadrado, m.67) y Otero (Gabri, m.78).



Rápido de Bouzas (0): Alejandro Vila, Aram, Iago, Jesús (Adrián, m.80), Álex Rey, Adrián R. (Cellerino, m.80), Millán (Sanabria, m.73), Caldas, Javi Otero, Ibra, Diego Abal.



Árbitra: María Eugenia Gil Soriano (A Coruña). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Pedrosa, Make, Alberto y Rares y a los visitantes Javi Otero y Jesús.



Incidencias: partido disputado en el estadio de A Magdalena ante unos cien espectadores.