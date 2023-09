O vilalbés Alberto García Basteiro obtén unha subvención europea de 2,5 millóns de euros

O doutor vilalbés Alberto García Basteiro, médico adxunto do servizo de Medicina Preventiva e Epidemioloxía do Hospital Clínic de Barcelona, profesor asociado de investigación do Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal) e coordinador da área de investigación en tuberculose no Centro de Investigación en Saúde de Manhiça (Mozambique), acaba de obter unha bolsa europea por importe de 2,5 millóns de euros.

Esta axuda servirá para financiar un "estudo epidemiolóxico de campo co obxectivo de amosar probas da transmisión efectiva dos casos de tuberculose asintomática ou subclínica aos contactos próximos, utilizando, entre outros, a secuenciación do xenoma do patóxeno", segundo detallan na web do propio hospital barcelonés, onde tamén lembran que esta enfermidade segue a ser unhas das principais causas de "morbilidade e mortalidade no mundo".

A bolsa de excelencia científica que vén de recibir o denominado proxecto TB-Quest concédella o Consello Europeo de Investigación (ERC) a "investigadoras e investigadores prometedores para impulsar a súa carreira científica", indican no Clínic.

Na convocatoria deste 2023, o ERC recibiu 2.696 solicitudes –a tasa de éxito das peticións ronda o 15%– para unha subvención que, segundo detallan tamén na web do hospital, pode cubrir o 100% dos custos directos subvencionables da investigación, xunto a unha contribución do 25% do total en concepto de custos indirectos.

Alberto García Basteiro leva anos a evaluar a carga da tuberculose en África, detallan dende o Clínic, con ensaios de novos diagnósticos e tratamentos e coa caracterización da tuberculose a nivel clínico, biolóxico e social. Co proxecto TB-Quest, analizará se a tuberculose subclínica, malia non presentar síntomas, xoga un papel na transmisión da enfermidade, unha área na que non hai estudos de campo que demostren a transmisión directa dun caso subclínico a outro secundario confirmado.

"Si la tuberculosis subclínica propaga la enfermedad, las implicaciones para el control mundial de esta enfermedad, así como para el diseño de ensayos clínicos de vacunas y fármacos, son de suma importancia", explica Alberto García Basteiro.

"El proyecto TB-Quest arrojará luz sobre cómo definimos y detectamos la tuberculosis subclínica y mejorará nuestra comprensión sobre su epidemiología, la duración de la infecciosidad y los factores asociados a la autoeliminación o la progresión a enfermedad sintomática", engade o investigador.