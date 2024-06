Vilalba | El parque acuático que cambió para siempre la playa de A Magdalena

Hace 18 años estaba a punto de ver la luz en Vilalba un nuevo proyecto que generaba expectación, ilusión y opiniones enfrentadas a partes iguales: la construcción del parque acuático en el área recreativa de A Magdalena.

Una situación que se puede extrapolar perfectamente a la actualidad, cuando está a punto de abrir sus puertas una nueva infraestructura de ocio estival, las nuevas piscinas municipales, ubicadas precisamente en el mismo lugar de la primera instalación.

En la primavera de 2006 arrancaban las obras de un parque acuático que contaba con una réplica de la Torre dos Andrade de más de ocho metros, desde la que salían tres toboganes a varias piscinas de distintas profundidades.

La construcción de esta dotación, de la que se encargó la empresa ourensana Alea, supuso una inversión de cerca de 400.000 euros, financiados a medias entre la Fundación Terra Chá, a través del Leader Plus, y el Concello.

Parque acuático de la playa fluvial de A Magdalena. AEP

Pese a que las obras tenían un plazo de ejecución de tres meses y la previsión era que el parque acuático abriera sus puertas ese mismo año, no entró en funcionamiento hasta el verano de 2007, dotando a la capital chairega de una novedosa oferta de ocio para todos los públicos.

Sin embargo, todo esto pasó a la historia. El 2018 fue el último año que estuvo operativo, ya que en el verano siguiente el nuevo gobierno municipal del PSOE decidió no abrirlo alegando problemas de seguridad.

En febrero de 2020 presentó el proyecto para la demolición y construcción de un nuevo complejo de piscinas, pero la pandemia retrasó todo.

El torreón se tiró a finales de 2021 y en junio del año siguiente arrancaron las obras. Y dos años después, las instalaciones —con tres piscinas que suman más de 430 metros cuadrados útiles y un edificio de servicios— por fin están listas para su apertura tras una inversión de un millón de euros.

Pero el área recreativa de A Magdalena no fue solo noticia en 2006 por este servicio, el cual, además, llevó aparejada la mejora y renovación de la cafetería municipal que hay en la zona —se anunciaron las obras y la aprobación de una ayuda del Leader Plus para dotar el inmueble de la imagen que tiene hoy—, sino que la ampliación del paseo fluvial desde la playa hasta Os Freires no estuvo exento de polémica.

La confederación hidrográfica emitió un informe desfavorable sobre el proyecto al entender que dañaba el entorno de la zona y atentaba contra especies de fauna y flora protegidas.

Segunda Xuntanza dos Nosos Maiores en el área recreativa de A Magdalena, celebrada en 2006. AEP

Esto, unido a que el Concello no entregó los terrenos en plazo a la Consellería de Medio Ambiente, hizo que se anulara el convenio, firmado en 2005, por el que la Xunta iba a financiar las obras —que incluso ya llevaban meses adjudicadas— con 315.000 euros.

Por ello, hubo que empezar todo de cero. Realizar un nuevo proyecto y volver a negociar con el Gobierno autonómico la dotación de fondos, por lo que el último kilómetro del paseo fluvial se retrasó hasta mayo de 2008.

Los accesos al área recreativa de la capital chairega también se vieron afectados por la construcción de la Autovía del Cantábrico. Se ancheó la vía provincial que une Vilalba y Momán e incluso se derribó una vivienda para ampliar la intersección junto al puente de A Magdalena.

La previsión de la puesta en marcha de la A-8 motivó que el entonces alcalde, Gerardo Criado, solicitara a la Diputación que hiciera un puente sobre el río vilalbés para unir la carretera de Mourence con la zona de Cuart de Poblet, junto a la Nacional 634.

El objetivo era descongestionar el futuro tráfico que procedería de la autovía, en previsión de que la Rúa do Rollo y A Ferrería no pudieran asumirlo —esta salida, de hecho, está prohibida a camiones—, pero nunca se hizo.

Vilalba, en 18 curiosidades

1. Hola

Fadesa promovió la construcción del Husa Hotel Spa de Santaballa tras invertir 7,5 millones de euros y se abrió la Oficina Integral de la Seguridad Social.

2. De pequeños...

El San Ramón contó por primera vez con una reina y un rey infantiles, Fanny Prieto y Alejandro Camba.

3. ...Y mayores

Más de 10.000 personas acudieron a la Xuntanza dos Nosos Maiores, organizada por la Vicepresidencia de la Xunta.

4. De premio

El Centro Cultural e Recreativo celebró los 25 años de la inauguración de su sede.

5. Por escrito

Manuel Fraga presentó su tercer libro de memorias, Final en Fisterra; Agustín Fernández Paz publicó Corredores de sombra; Eduardo Baamonde, su primer libro infantil, Tanta Miga e a súa barriga; José Luis Novo Cazón, A memoria de Vilalba; y Baldomero Iglesias Mero sacó su poemario Recendos de luz e sombra además de ganar el XXIII Certame Literario con Vilalba.

6. La anécdota

La casa de la cultura acogió una muestra de trajes espaciales, entre los que estaban los usados por el astronauta español Pedro Duque o Neil Armstrong cuando pisó la luna.

7. De fuera

Varios vilalbeses de la diáspora fueron protagonistas en un homenaje del Concello y la comisión de fiestas a los emigrantes. Se descubrió un monolito en su honor junto a la iglesia de Santa María.

8. Protagonista

El cardenal Antonio María Rouco Varela bautiza a Leonor de Borbón, actual Princesa de Asturias.

9. Humo

Un proyecto para crear un geriátrico en la antigua lechería de Besnier recibía los informes favorables y subvención del programa Leader Plus y también se anunciaron las obras para construir una quesería de San Simón para emplear a personas con discapacidad. Ninguno salió adelante.

10. Nubes y claros

Una nevada impide que se jueguen el Rácing Vilalbés-Iberia de Preferente y el Santaballés-Brollón de Primera Regional.

11. En la barriga

Se completó proyecto de I+D para la comercialización del capón de Vilalba de cinco meses durante todo el año, se abrió la primera quesería fuera de San Simón da Costa, Cas Leiras en Oleiros, y una distribuidora de Puerto Rico llevó el roscón de almendra a su país.

12. El titular

Mil soldados emplean en Vilalba armas contra tanques en unas maniobras. Los militares de la Brilat estuvieron una semana en Samarugo.

13. Industria

El polígono Sete Pontes estaba en plena expansión. Xestur finalizaba la primera fase de la ampliación, de 100.000 metros cuadrados, y preparaba la segunda, de 80.000. Además, la Diputación construía al lado otro parque empresarial de 70 hectáreas.

14. A Dios rogando...

La implantación de la jornada única en el Ceip Mato Vizoso se votó por cuarta vez en el curso 2005-2006. No se aprobaría hasta febrero de 2008, al sexto intento.

15. Suena bien

El sonido de las obras era muy habitual en el 2006, con un auténtico boom en la construcción en el casco urbano, con proyectos aprobados y solicitados para 23 promociones, con 710 viviendas.

16. Con historia

El Museo de Prehistoria e Arqueoloxía (Mupav) vivió un nuevo impulso con la llegada de su nuevo director, Eduardo Ramil, y la creación de la asociación Amigos do Museo de Vilalba para apoyar a la institución y organizar actividades en torno a esta. Además, el museo organizó talleres arqueológicos infantiles e ideó un proyecto para mejorar el acceso y proteger el yacimiento de Roza das Modias.

17. Deportes

El Rácing Vilalbés conmemoró su 75 aniversario con una exposición de fotos y trofeos, la publicación de un libro, una equipación conmemorativa y la organización de su primer torneo alevín de fútbol 7.

18. Adiós

El Concello amplió el cementerio municipal con 54 panteones, de tres nichos, que ocuparon el espacio disponible que quedaba en el camposanto. Además, se estrenó un portaféretros automático.