Vilalba y Xermade blindan varios campos de fútbol contra el jabalí

Equipos de fútbol de Vilalba y Xermade trabajan para conseguir apoyos para blindar sus campos contra el jabalí, un enemigo difícil de combatir que está causando muchas dificultades en los terrenos de juego, donde ya ha provocado graves destrozos.

El campo de la SD Cazás, un equipo de Tercera Autonómica que no atraviesa su mejor momento deportivo, fue el primero en recibir a los nuevos visitantes, ya a finales del año pasado. Y desde que se estrenaron, los puercos bravos no dejan de repetir jugadas.

"Non sei o que ten, pero encántalles. Hai un par de semanas vimos fozadas novas e había oito rondando", explica Efrén Pernas, jugador y miembro de la directiva. "Temos o campo destrozado. Estamos adestrando nun cachiño. Non é nin unha cuarta e non podemos nin tirar á portería", indica.

El equipo de veteranos de Momán les cedió su campo para jugar. "Estamos moi agradecidos, pero non é o mesmo. Non hai luz para adestrar e para xogar é diferente", dice, mientras a las dificultades organizativas suma las deportivas y económicas. "Aquí temos a nosa cantina e non sacamos moito, pero algo axuda, para pagarlle ao árbitro", añade.

La Xunta concedió al Tecor de la zona siete batidas entre octubre y enero y la directiva solicitará más para el mes de marzo

Como perseguidos por la mala suerte, al poco de trasladar sus partidos al campo de Momán, el jabalí también se presentó allí. Fue algo más puntual, pero para evitar nuevos destrozos el Concello ya instaló un pastor eléctrico, "una solución provisional a la espera de cerrar todo el perímetro con malla", indica el regidor, Roberto García, que asegura que esta semana se presentará en la Diputación el proyecto para recuperar y cerrar el terreno de juego de Cazás. El Concello tiene el compromiso de hacerlo, pero busca fondos.

"Hay que laborear todo, sembrar, hacer una excavación, colocar dos hileras de bloque y hacer un cierre con malla", explica el regidor, que habla de un presupuesto que supera los 20.000 euros.

"A obra hai que facela canto antes porque en abril ou maio como moi tarde hai que renovar o campo, se non xa non dará tempo", dice Efrén, que asegura que la obra para un equipo que suma menos de 30 socios "é inasumible". "Serían 15 anos de traballo", dice, y anuncia que el Vilalbés organizará con el CD As Pontes un partido benéfico en alguno de los campos de Xermade para recaudar fondos: "Están botándonos unha man e estamos moi agradecidos".

Por prevención, y ante la presencia de jabalíes cada vez más cerca del campo, el equipo de veteranos de la parroquia vecina de Codesido, ya en Vilalba, decidió cerrar sus instalaciones con malla. «Andan pegados e hai unha cantidade enorme deles. Estamos en alerta despois do de Cazás porque calquera día veñen e desfán todo», explica el presidente, Manolo Rodríguez. "Puxemos un cacho, onde está o peche metálico, pero temos que poñer uns 200 metros pola parte de abaixo. Gastamos na malla 350 euros e agora temos que comprar as estacas", dice.

"El jabalí supone un problema serio, ya no solo por las instalaciones. A nivel agrícola y de seguridad, cada vez hay más accidentes", dice el regidor de Xermade. También se elevan las denuncias de los vecinos por daños en sus tierras. Tras los destrozos en el campo de fútbol, la asociación de vecinos de Cazás solicitó batidas para tratar de frenar la presencia de los jabalíes. La Xunta aprobó siete al Tecor Cazás-Momán entre los meses de octubre y enero.

"Tenemos 6.700 hectáreas entre Momán, Cazás, Burgás y Codesido", dice el presidente, Calixto Acción, que asegura que los cazadores tratan de hacer lo que está en su mano para tenerlos controlados. "Esta temporada completamos el cupo (35 jabalíes) y cazamos otros diez en las batidas, pero criaron mucho y a las casas se acercan porque no tienen comida", explica. Su objetivo es pedir nuevas batidas para marzo.