Vilalba vuelve a tener presupuesto tras prorrogar cuatro años el de 2019

Tras cuatro años prorrogando las cuentas aprobadas en marzo de 2019 con el PP aún al frente, el Concello de Vilalba vuelve a contar con un presupuesto municipal actualizado después de que este jueves el PSOE y Vilalba Aberta contaran con el apoyo "crítico e con matices" del BNG para aprobar su primera propuesta presupuestaria, que supera los 13,2 millones de euros. El PP por su parte votó en contra de unos "orzamentos recortadores" y acusó al gobierno local de "despilfarrar".

La alcaldesa explicó algunos detalles del presupuesto para 2024, del que una cuarta parte se destina a gastos de personal y casi un 69% es para el capítulo de gastos corrientes. "Son nove millóns en prestacións de servizos públicos", aseguró Marta Rouco, y destacó que la partida más importante se la lleva el SAF, que pasa de un coste de 1,9 millones a 3,3 este año, y el incremento de 982.000 euros en el nuevo contrato de recogida de basura, que asciende a casi 1,6 millones. Añadió además que el Concello no tiene deudas ni préstamos pendientes.

El portavoz de Vilalba Aberta, Modesto Renda, explicó que respecto a 2019 "os ingresos máis ou menos son os mesmos, pero nos gastos hai un abismo", lo que supuso realizar "un exercicio de concreción, rigor e estabilidade" con el que se "dá resposta ante o difícil momento orzamentario e a situación económica do Concello".

La propuesta del bipartito contó con el respaldo del BNG, cuyo único edil, Tino Alvite, reconoció que "sería absurdo continuar cuns orzamentos prorrogados" y recordó que se trata de un apoyo "crítico, puntual, en función de políticas que se van facer de aquí en diante e determinados compromisos que acadamos do goberno local".

El PP fue más allá y aseguró que se trata de unos presupuestos "reducidores" y "o perfecto reflexo de catro anos de despilfarro en obras faraónicas que ninguén pediu". "Herdaron un Concello san, con débeda cero e catro millóns de remanente, e hoxe está nunha situación paupérrima, como din os informes municipais", aseguró la portavoz popular, Sandra López.

También se dirigió a Renda, asegurando que "todo o que criticaba na oposición, agora agacha as orellas no equipo de goberno" y que "se estivese na oposición, seguro que non aprobaría estes orzamentos", y lamentó la reducción de la partida destinada a subvenciones nominativas, que baja hasta "nun 40%" las ayudas a algunas asociaciones y otras "van recibir cero euros".

La regidora respondió que subir un 6,5% adaptado al IPC los salarios de las trabajadoras del SAF y "pagar a hora a 20,18 euros cando a Xunta dá doce" supone un coste importante y "dalgunha partida o temos que quitar".

Por otro lado, el pleno sí aprobó por unanimidad reclamar a la Xunta que cumpla el acuerdo firmado en 2005 para la cesión de tres travesías, de las que queda la LU-119 por arreglar tras recibir el Concello su titularidad.

Además, la concejala de Cultura, Tamara Rodríguez, compareció -a petición del PP en el anterior pleno- para informar de las cuentas de las fiestas de San Ramón, que tuvieron un coste de 128.000 euros. El Concello aportó 80.000; la Diputación, 27.000; dos empresas locales, 7.000, y otra firma que se encargó de editar el tradicional libro, 14.000.