Uno de los temas más candentes en la política local vilalbesa en los últimos meses es el consabido estudio de movilidad elaborado por el Concello, que ha vuelto a salir a la palestra después de que el grupo municipal del PP haya acusado al gobierno local, tras analizar el documento, de "ocultar os detalles" que se recogen en él.

"O goberno socialista non explicou que o estudo recolle a dirección única nas rúas da Pravia, da Ferrería, Conde Pallares e Chao Ledo", advierten los populares, mientras que condenan que el gobierno socialista "impoña os seus caprichos pola porta de atrás sen consenso cos veciños, nin a aprobación do pleno e sen ofrecer alternativas ao tráfico".

El Estudo de Mobilidade e Espazo Público de Vilalba (Eme) -que se puede consultar en la web municipal, www.vilalba.gal- recoge, tras recabar multitud de datos sobre el terreno, a través de encuestas online y cuestionarios a pie de calle, una serie de propuestas para mejorar la convivencia entre vehículos y peatones, el flujo del tráfico y la accesibilidad, entre otras cosas. Así, se propone una reordenación de los flujos rodados, una estrategia de estacionamiento, la creación de una red peatonal y la mejora de la calidad ambiental y patrimonial.

Cada uno de los apartados incluye una serie de proyectos y actuaciones, con una descripción de los mismos, su implantación a corto, medio o largo plazo y un coste estimado -el total de las iniciativas recogidas supera los 3,9 millones de euros-. Entre ellos, y a los que más hicieron referencia desde el PP en la rueda de prensa que convocaron para hablar de este tema, está la reurbanización de la Rúa da Pravia para convertirla en un bulevar unidireccional y la adopción de la dirección única y reurbanización en las calles Ferrería y Conde Pallares y en la Rúa Xosé María Chao Ledo, cogiendo parte de la Avenida Terra Chá, desde su intersección con Benxamín Paz.

Sin embargo, desde el Concello niegan la mayor. "Eses cambios de entrada non se van facer, porque é imposible converter esas rúas en unidireccionais. Está xa descartado", aseguró el edil de urbanismo, Luis Fernández, que recordó además que el Eme es un documento "que non é vinculante, non ten por que levarse a cabo o que se recolle nel".

Fernández destacó que es "importante" tener este estudio, sobre todo para solicitar ayudas, ya que "para moitas están pedindo ter un plan de mobilidade", y que en él se recogen muchos más "parámetros, como iluminación, sinalización..." que se pueden tener en cuenta en actuaciones futuras.

CONSENSO. Desde el PP insisten en que Vilalba "está instalada nun caos circulatorio" desde que se hizo unidireccional la Rúa da Pravia y piden "claridade e transparencia" a la hora de informar a los vecinos de cómo se va a implantar un estudio de movilidad que "se menciona unha e outra vez" y con el que "pretenden impoñer cambios pola porta de atrás".

"Este estudo de mobilidade debería levarse a pleno para ser ratificado polos grupos políticos, pero tamén abrir un prazo de alegacións para todas as persoas que queiran alegar o poidan facer. Pedimos diálogo e consenso, tanto político como social", aseguró la portavoz del PP, Sandra Vázquez.

Advierte al Concello que "esquece que Vilalba vive das súas 29 parroquias e tamén de veciños dos concellos limítrofes que viñan facer as súas xestións comerciais e que agora non veñen ao ser un pobo intransitable", lo cual está repercutiendo en el comercio y la hostelería, que "indican que as súas ventas merman, con baixadas de máis do 30%".