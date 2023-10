De Vilalba a Vietnam, unha viaxe de 15 días

O país: Un percorrido de 4.000 quilómetros

Poboación 98 millóns de habitantes (é o décimo sexto máis poboado do mundo).

Organización Divídese en cinco municipalidades e 58 provincias.

Límites Laos, China, Camboia e o Mar de China.

Moeda Dong. Un euro son uns 26.000 VND.

Dinastías O país foi gobernado por dinastías ata o século XIX, cando foi ocupado por Francia.

Francia Os franceses ocuparon Vietnam pola súa posición estratéxica. Conqueriron a independencia tanto política como comercial en 1954.

Guerra de Vietnam De 1955 a 1975 líbrase o conflito. EE.UU. buscaba deter a ofensiva comunista do Norte no Sur de Vietnam. Gañou a guerra o Norte, unificando un país socialista. Foi a primeira guerra televisada da historia e un gran fracaso para os americanos.

Réxime Dende 2002, o réxime económico e socialista é mixto.

Economía É un país eminentemente agrícola e peixeiro, un dos maiores exportadores do mundo de peixe e arroz.

Películas Platoon, Apocalypse Now, Good Morning, Vietnam e Indochina.

Ruta Sapa, Hanoi, Ha Long Bay, Ninh Binh, Dongha, Hué, Da Nang, Hoi An, Dalat, Minue, Hochi Minh (Saigón), My Tho e delta do Mekong.

Bahía Ha Long. MAROLA RAMIL

Chegando ao aeroporto de Nôi Bài dende Malasia, a paisaxe dende a ventá do avión xa di o que me vou atopar en Vietnam. É un país de auga, ríos, lagos, afluentes e meandros, entre terra verde moi verde, como non podía ser doutra maneira nun país de clima tropical. No verán moita humidade e moita calor que non deixa indiferentes aos viaxeiros.

O mellor de facer unha viaxe é preparala porque aprendes datos totalmente descoñecidos de países, mesmo veciños, que nin imaxinas. De Vietnam, a pesar de estar case nas antípodas, coñecemos algo polas películas sobre a guerra con EE.UU. É un país tranquilo, amigable, poboado, pobre, traballador e, nos últimos anos, un destino turístico goloso para os europeos e os australianos, encantados con ese carácter afable, case servil, dos vietnamitas.

Para unha viaxeira solitaria é moi importante coñecer o carácter do país, e podo afirmar e confirmar que é un dos países máis respectuosos coas mulleres foráneas, que nalgunhas zonas aínda chamamos a atención.

Vietnam non é un país doado para as mulleres. De feito, cando casan as parellas, as mulleres van á casa dos sogros e son case que servas ata que teñen fillos varóns, entón saben que algún día serán sogras, o que xa lles dá algo de importancia na casa. Algo que non pasa se son nenas as descendentes.

Nun periplo de mínimo 15 días pódese percorrer o país de norte a sur pola parte que está máis próxima á costa do Mar de China. Hanoi non é unha grandísima cidade, como outras capitais do Sudeste Asiático, nin tampouco destaca, como o resto do continente, pola súa arquitectura contemporánea nin a súa modernidade. É curioso que tampouco destaque pola monumentalidade do seu patrimonio artístico, aínda cando garda xoias históricas grandiosas e un fundamental patrimonio natural e outro intanxible e cultural.

En Vietman. MAROLA RAMIL

O itinerario empeza en Hanoi, o mellor da cidade é o barrio antigo, Old Quartier, que é onde se vive a esencia de Hanoi e moi cerquiña de Hoam Kiem Lake, todo un emblema da cidade. Un hostel para mochileiros vale sobre nove euros e un hotel xeitoso sobre 40, bastante máis caro que Tailandia, por exemplo.

Hanoi ten un tufo, como todo o país, que é unha mestura de froitas, peixe, e, sempre, o durian, a froita apestosa que está presente en todos os recunchos e que pasa de resultar molesta a aceptala con familiaridade dúas semanas despois de chegar a este destino.

Este é o paraíso dos vexetarianos, coa famosa dieta PHÔ –algo amargo, doce, salgado, agrio e picante e con todas as texturas, cruxiente, cru, cocido...–, realmente sa e rica, como todas esas froitas marabillosas e descoñecidas. O máis típico nesta dieta PHÔ é mesturar nun bol o caldo con carne ou tofu, vexetais, xerminados, froitos secos e noodles ou arroz...

O peixe é outro espectáculo. Para empezar, véndese vivo nos mercados, presentes na vida dos vietnamitas pois a vida discorre no mercado ou no posto de venda de calquera cousa que poidas imaxinar e sexa vendible. No capítulo gastronómico dicir que non é un mito que coman can e gato. Eu mesma probei a piraña.

En Hanoi descubrín a cultura do café: imprescindible un café acompañado sempre dun té frío con xeo é gratuíto, pero é exquisito o café de ovo, o café con coco frito, o café con leite condensada, o café en calquera modalidade. Como curiosidade, en Vietnam apenas hai queixos, os que hai son importados.

Destaco de Hanoi o Templo da Literatura e o espectáculo de monicreques na auga (Thang Long Water Puppet), unha delicia cultural tradicional. Non nos podemos marchar sen ver a Ciudadela.

Espectáculo de marionetas de auga. MAROLA RAMIL

De Hanoi a Sapa, ás terrazas de arroz, unha delicia e fai fresco. Este espectáculo é similar aos que se poden ver en Indonesia, as mulleres seguen a vestir con típicos e coloridos atuendos. De Sapa vou á Bahía de Ha Long —o nome Long aparece constantemente; significa dragón, e todo é moi Long—, a ver esa marabilla da natureza do Mar de China, vista tantas veces en imaxes ensoñadoras.

Para ir á bahía, hai que ir en tour obligatoriamente. O meu barco era moi bo, mesmo luxoso, pero a bahía estaba sucia, chea de plásticos e de lixo dos milleiros de barcos, como o meu, que deixan residuos. Sendo tan precioso o lugar saín moi conmocionada. Recomendo esta visita dende Cat Bay, de onde parte este tour moito máis sostible. Lugar ideal para avergoñarse de ser turista.

Mercado de Hoi An. MAROLA RAMIL

Hué, cun patrimonio impresionante de Palacios Imperiais. Marabillosa fortaleza, na categoría de Patrimonio da Humanidade. Se coñeces a Cidade Prohibida de Beijing, non esperes comparacións ata que se recupere e se restaure definitivamente a Cidade Imperial. Hué ten moita vida nocturna. Todo Vietnam ten vida nocturna, pero todo pecha as 22.30, menos en Saigón.

Teño que destacar de todo o itinerario Hoi An. É un precioso pobo de pescadores, cunha imaxe de día e outra de noite, farolillos, postos de comida sorprendente e vida nocturna amparada por música en vivo e costureiros que fan un traxe en seis horas. De día resulta un marabilloso pobo antigo pintado dun amarelo propio e cunha chea de pagodas e palacios que fan de Hoi An un lugar único polo seu patrimonio artístico e polas súas praias, magníficas, de día para turistas e a partir das cinco da tarde cheas de lugareños que desfrutan en familia.

Se algo hai en Vietnam son praias, marabillosas a altura de Tailandia, pero menos concorridas, enormes, brancas, limpas e dunha área tan impresionante que queres pisar o chan todo o tempo. E para praias, está Da Nang e as dunas de Muine, máis ao sur.

Dalat é a montaña, no interior, un lugar para os amantes dos deportes de natureza, e é fresco. Dende Dalat pódense visitar moitas pagodas únicas no mundo, onde quedas impresionada polo labor artístico da fe budista.

Marola, en Vietman. EP

Coñecida tamén como Ho Chi Minh —que tamén é o nome do seu líder político, unha especie de Mao liberador, e está omnipresente—, Saigón mesmo parece menos comunista e moito máis occidentalizada que a norteña Hanoi, e desgraciadamente cos perigos do occidente —máis delincuencia, máis mundos sórdidos—, unha cidade que non durme, inspiradora e chea de recunchos moi impactantes.

O mellor é a vida na rúa chea de influencias indias, malasias e francesas, sobre todo na arquitectura, de feito teñen unha catedral de Notrê Dame, unha oficina de Correos impoñente, un museo de arte ou a Ópera de Saigón en edificios magnificamente franceses.

Precisamente unha visita obrigada dende Saigón é a Cu-Chi Caves Warm, que son os pasadizos subterráneos que fixeron os vietnamitas na guerra para desesperación dos americanos. Os pasadizos foron feitos por un francés para optimizar algunha mina, e mira por onde que ben o aprenderon os vietnamitas.

Para ir ao delta do Mekong, hai que contratar un tour si ou si ou ter dous meses para poder facelo por conta propia. O maior delta do mundo é difícil de percorrer sen axuda. O problema é que non hai infraestruturas e non hai quen te entenda, nin en inglés ni en francés (algún maior fala un pouco de francés e o inglés só os que tratan con estranxeiros na hostalería).

No delta do Mekong. MAROLA RAMIL

Impoñente espectáculo de auga marrón polos sedimentos, riqueza de pesca e comercio e de turistas, ávidos instragramers, que aportan moito á economía da zona. Aquí véndese o 80% do peixe ao por maior, os mercados flotantes son impresionantes.

Vietnam non defrauda, a súa xente é o mellor. Non queren problemas, non falan de política e por iso 36 millóns deles apelídanse Nguyen. Cambiárono (é legal) para evitar represalias.

Consello: non volver sen dar unha boa masaxe e regatear con todo, todo o mercable.

Vietnam deixa de ser pobre e pasa a ser un país de gran crecemento, só espero que non perda a súa esencia pola influencia das mandas de visitantes.