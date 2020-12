El municipio de Vilalba registró un notable descenso de casos de coronavirus acumulados en los últimos 14 días. Así se refleja en el mapa del Sergas que recoge los datos contabilizados hasta el jueves a las 18.00 horas, que sitúa en 71 la cifra de positivos detectados en las últimas dos semanas, frente a los 192 que figuraba en el balance anterior.

Con todo, la incidencia acumulada de la capital chairega (505) sigue por encima de los 500 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por encima de este umbral también se sitúan Guntín (1.115), Antas de Ulla (962) y Monterroso (608, por debajo de los 636 del jueves).

El municipio de Lugo sigue registrando un descenso de casos y este viernes figura con 221 casos diagnosticados en los últimos 14 días y una incidencia acumulada de 225, ligeramente inferior a la de 229 de la jornada anterior.

En total son 15 los municipios lucenses que presentan una incidencia acumulada superior a 250: Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Bóveda, , Castro de Rei, Guntín, Láncara, Lourenzá, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, O Páramo, Paradela, Triacastela y Vilalba. De la lista salen este viernes Carballedo y entran Outeiro de Rei y O Páramo.

En el lado opuesto, hay 18 concellos que no registraron ningún positivo en los últimos 14 días: Barreiros, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Xermade, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Sober, Trabada, O Valadouro y O Vicedo. Es un ayuntamiento más que está limpio de coronavirus en las últimas dos semaas, tras incorporarse Xermade.

La incidencia acumulada desciende en todas las ciudades gallegas.