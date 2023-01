Vilalba recorda a García Cendán, un home "bo, xeneroso e tolerante"

"Esta ágora secular testemuña parte da existencia vital e cultural do ilustre vilalbés Bernardo García Cendán, recoñecido sociólogo, filósofo e humanista". É o texto que loce na inscrición realizada por José Gómez de Bernardo, Pepón, nunha das lousas da Praza de Santa María de Vilalba —concretamente na que está frente a casa do Salvador, un baixo que durante anos albergou a barbería e o salón de peiteado dos pais de García Cendán—, e que foi inaugurada polo Instituto de Estudos Chairegos (Iescha) para render unha sentida homenaxe a un home "bo, xeneroso e tolerante" con motivo do décimo cabodano do seu pasamento.

"Hai dez anos que marchou e pensamos que era unha data significativa para recordalo nun lugar importantísimo da súa vida", explicou a presidenta do Iescha, Marisa Barreiro, quen recordou que García Cendán foi socio da entidade, pero tamén "amigo persoal da maioría dos que formamos parte da directiva".

O lugar escollido para lembrar a súa figura non podía ser outro que a Praza da Igrexa na que a súa pegada quedará por sempre. "Foi o centro vital da súa vida, un espazo polo que adoitaba pasear e no que era difícil velo só", asegurou Barreira, que definiu a Bernardo como "un humanista" e un "charlatán incansable".

O acto, que serviu para "recordar, loar, añorar e poñer en valor o intelectual, o escritor, o crego, o compañeiro e o amigo", incluíu ademais das intervencións un momento musical, a cargo do dúo formado por Icía Cortiñas e Sara Puentes, que interpretaron dúas fermosas pezas á guitarra e á frauta.

Icía e Sara e, no centro, a profesora do conservatorio Paula Rouco. IESCHA

Pero tamén houbo espazo para o recitado de máis dunha ducia de poemas escritos polo propio Bernardo García Cendán nas voces de familiares e amigos.

Neste sentido, Barreiro explicou que o recoñecido sociólogo deixou moito material "de crítica social, reflexións ou intervencións en radio", pero tamén moita escrita de narrativa e poesía, polo que o Iescha baralla a posibilidade de editar algúns deste traballos. "Temos que facer unha selección entre o extensísimo material e decidir cal é o máis acaído", confirmou.