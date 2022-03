Vilalba recadará fondos para Ucraína cun concerto solidario o día 27

O Concello de Vilalba promove o vindeiro domingo 27 de marzo, a partir das 18.00 horas no auditorio municipal, un concerto solidario a prol do pobo ucraíno. "Sabemos que hai moita xente querendo axudar, polo que nos pareceu unha boa idea implicar a distintos grupos de Vilalba por un obxectivo común, e canalizar toda esa solidariedade a través da arte e da música, seguindo as indicacións das organizacións oficiais e que desenvolven o seu traballo sobre o territorio, como é o caso de Cruz Vermella", explicou sobre esta iniciativa a concelleira de servizos sociais, Marta Rouco, que tamén agradeceu a boa disposición de todos os participantes.

No recital participarán de forma desinteresada un total de 15 grupos e agrupacións musicais, veciñais, culturais, teatrais e incluso educativas do municipio. Así, polo escenario vilalbés pasarán alumnado dos IES Santiago Basanta Silva e Lois Peña Novo, a Escola Municipal de Teatro, a Escola de Movemento, estudantes do Conservatorio de Música e da Esmuvi, Buxos Verdes, Entre Lusco e Fusco, Asociación Cultural de Andrade, Asociación de Veciños de Nete, Asociación Deportiva e Cultural de Árbol, o dúo Estrellas, Irmandades do Falo, a Banda de Música de Vilalba e a orquestra Sintonía de Sancovade.

A entrada para asistir ao espectáculo terá un coste único de cinco euros e pódese adquirir na casa da cultura ou na web www.entradasvilalba.es. Tamén existe a opción da Fila 0, para quen queira facer a súa achega malia non ir ao recital. Todo o recadado será doado integramente á Cruz Vermella.