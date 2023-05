Vilalba presume de músculos

Julia Cabarcos participará este fin de semana en el campeonato de Europa de culturismo, que se celebra en Santa Susana (Barcelona). La chairega, que llevaba desde 2019 sin competir de manera oficial por "falta de motivación", formará parte de la selección española junto a otros 21 integrantes en una cita que reunirá a más de 3.000 participantes procedentes de 47 países y que se podrá seguir en directo a través de Telegram, en el canal oficial de la IFBB.

La vilalbesa, única representante gallega, competirá la noche del sábado 6 en la categoría woman physique, tanto en sénior como en máster -a partir de 35 años-. Con la mirada ya puesta en el torneo, Cabarcos se muestra ambiciosa pero consciente de la dificultad para lograr una buena posición. "Yo quiero ganar, estoy decidida a enseñar lo que tengo. Pero las rusas o las ucranianas son muy fuertes", señala antes de partir hacia Barcelona.

Julia Cabarcos durante una competición. EP

El camino de Julia Cabarcos hasta este momento no estuvo exento de dificultades. La culturista perdió la motivación para competir, lo cual la mantuvo alejada de los escenarios desde 2019, cuando se había coronado como campeona de España en Málaga, vencedora de la Arnold Classic Europe en Barcelona y triunfadora de la Diamond Cup en Madrid. Sin embargo, nunca dejó de entrenarse. "Lo único que cambió fue la dieta", explicó.

Uno de los hechos que la motivaron a volver fue la "espinita" que tenía clavada con la selección española. "En 2019 fue la preselección para el Mundial y yo me quedé fuera por estar demasiado fuerte", recuerda. Esto le sirvió de aliciente para seguir mejorando su físico, con un entrenamiento intenso y una dieta muy estricta -empezó a seguirlo el pasado 9 de enero y se basa en arroz, clara de huevo, pollo cocido y verdura-. "No puedo cometer ningún exceso, ni una uva, ni un yogur, ni una fresa...", comenta. Sin embargo, su fuerza de voluntad le ayudó hasta conseguir el objetivo: llegar al campeonato europeo en perfecto estado.

"No puedo cometer ningún exceso, ni una uva, ni un yogur, ni una fresa..."

El entrenador optó por brindarle una oportunidad a Cabarcos, quien disfrutó de manera extraordinaria el día de la preselección. Ahora se encuentra exultante, animada por el deseo de destacar este sábado. "Estoy en una nube y muy feliz, pero no quiero defraudar a nadie. Siento la presión", confiesa, a pesar de que cuando se sube al escenario todos los nervios se esfuman.

Arturo Castañeda, su preparador y pareja, fue su mayor apoyo durante el proceso. "Siempre me anima, no me presiona. Para mí es todo, siempre le pido consejo. Me tranquiliza", afirma emocionada, para concluir con una frase que ejemplifica la importancia de su compañero de vida: "Siendo un trozo de madera, me convirtió en un violín".

"Siendo un trozo de madera, Arturo me convirtió en un violín"

"Estoy sanísima", resume Julia Cabarcos, respondiendo a las críticas a las que debió enfrentarse en más de una ocasión debido al estigma que genera el culturismo. "He pasado por momentos difíciles. La gente hace comentarios feos que pueden causar un gran daño, pero ya estoy acostumbrada", comenta. Por el momento, ella seguirá practicando la actividad que le hace feliz. La primera parada será el campeonato europeo, donde espera dejar en buen lugar a su "querida" Vilalba.