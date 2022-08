Vilalba presume de canteira no I Concurso de Música Local

En Vilalba hai canteira musical. Calidade e variedade. Por se alguén o dubidada, deixouno claro o I Concurso de Música Local, promovido polo Concello e celebrado nunha Praza da Constitución ateigada de xente disposta a gozar coas nove propostas participantes, que non defraudaron nin a un público entregado nin a un xurado que tivo ante si unha difícil elección.

O profesor e músico Marcos Maoxu; o director da Banda de Música de Vilalba, Dani Veiga, e Isabel Vilaseco, especializada en produción e distribución musical e integrante do equipo de Culturactiva, foron os encargados de xulgar as actuacións, unha tarefa que recoñeceron como "complicada", dado que a oferta musical non puido ser máis ecléctica, dende o rock ata os sons urbanos, pasando polos ritmos tradicionais.

Público na Praza da Constitución, co xurado en primeiro termo. C.PÉREZ

Malia a dificultade na elección, os tres destacaron a "calidade" das distintas propostas que se sucederon nunha gala presentada polo pontés Xosé Cendán e tamén o traballo existente detrás de cada unha delas. Quixeron ademais pór de manifesto a importancia que ten organizar unha convocatoria destas características, visibilizando o que se fai na vila, polo que tamén desexaron que a iniciativa teña continuidade no tempo.

Unha opinión compartida polos participantes que, máis ala dunha posible vitoria e de facerse coas recompensas en xogo (había un segundo premio de 500 euros e ao gañador correspondíanlle 1.000 euros e a oportunidade de gravar o seu tema no estudio e máis un videoclip), destacaron o apoio que supón para amosar os seus proxectos musicais, agradecendo ademais a boa resposta da veciñanza, que encheu a praza.

Irmandades do Falo, recollendo o premio. C.PÉREZ

A vitoria final foi para o grupo Irmandades do Falo e o pegadizo retrouso do seu TorreLoveVega. A banda nacía no ano 2009 e a composición de cancións satírico-burlescas inspiradas en Vilalba e a súas xentes converteuse no sinal de identidade dunha formación composta para a presentación no certame polos membros fundadores Baruk, Rubén e Pablo, aos que se sumou un colaborador habitual, Alberto.

"Aínda non falamos do que imos facer co premio, pero supoño que investir en melloras técnicas ou quizais en gravar algunha canción máis", din os gañadores do I Concurso de Música Local, que agradecen especialmente, e que foi unha das principais razóns polas que se presentaron, a posibilidade de gravar un videoclip.

"A iniciativa pareceunos fantástica e pensamos que non perdiamos nada por participar", explican dende o grupo, para o que este galardón implica tamén unha oportunidade de repasar o traballo feito ata o de agora e estudar cales serán os seguintes pasos.

A última hora foi cando tomaron dende Corredores de Sombra a decisión de inscribirse. E non semella que fose unha mala idea, visto o seu meritorio segundo premio. Pilar, Rosana e Baruk —que actuou por duplicado— formaron este grupo poético-musical case por casualidade, en 2019, para unha actuación na entrega do premio do certame Agustín Fernández Paz, e ao final acabáronlle dando continuidade.

Corredores de Sombra recollen o seu premio, recomensado con 500 euros. C.PÉREZ

Humor e poesía conxugáronse sobre o palco da Praza da Constitución con outras propostas diferenciadas, coma a do dúo Estrellas, cuxos integrantes, os irmáns Fanego, non puideron gozar do evento como lles gustaría, pois tiveron que marchar para actuar en Momán. A axenda manda, pero aínda así, non querían perderse a oportunidade de sumar nunha convocatoria coma esta.

"É unha boa idea, habendo conservatorio e unha canteira de músicos, sempre está ben sacarlle partido e dinamizar a música e o pobo", explica David, a metade dun dúo profesional xurdido en 2012 e do que tamén forma parte Ana, para quen o feito de que "nunha vila tan pequena haxa tanta creación musical, é algo do que estar orgullosos".

Outro dos proxectos musicais consolidados que se puido escoitar neste entretido serán musical foi o da Banda de Gaitas Mato Vizoso, a máis veterana de todas as formacións, pois as súas orixes xa se remontan ao ano 1988. Dos preto de 20 integrantes cos que conta na actualidade, once —cinco gaitas e seis percusionistas— subiron ao palco para apoiar unha iniciativa "moi guai". "No concello hai moita variedade cultural e de estilos e todos se poden integrar", aseguran, tal e como se comprobou neste certame.

Como unha oportunidade para presentar o seu traballo ante os veciños foi como tomaron este certame varios dos participantes. É o caso de CRZY (Lois Gayoso): "Motivoume que se me coñecese, porque moita xente non sabía que facía música —leva dende os 13 anos— e para min esta foi unha oportunidade para amosarme e seguir crecendo, seguir aprendendo e ter unha experiencia máis", explica un rapaz ao que non lle gusta poñer etiquetas nin encadrarse nun xénero, e que estivo acompañado pola súa curmá Vera e por unha amiga desta, Miriam, como bailarinas, e por 2Paz e Pajón no control de son. "Ás veces, a música do pobo queda un pouco de lado", apunta tamén, razón pola que a organización deste certame lle parece algo "fundamental".

Xurado do concurso. C.PÉREZ

Nesa ausencia de locais ou escenarios para dar cabida ás propostas musicais de aquí tamén fixo fincapé o cantautor Rober G. (Roberto Gayoso), unha cara coñecida logo de pasar por varios grupos e que agora está a preparar un proxecto en solitario, na liña do rock clásico, con voz, guitarra e algún que outro efecto grazas ao pedal. Por iso non o dubidou á hora de inscribirse nun certame que cualifica de "moi importante" e do que agradece especialmente a boa resposta da veciñanza.

A Oxygeno (Diego Amido), esta tamén lle pareceu unha boa iniciativa para "dar visibilidade aos grupos e artistas locais diante de todo o pobo», ademais de entender o premio como un aliciente para que os gañadores poidan seguir «investindo nas súas carreiras". A iso sumouse que "había xente que nunca antes me vira nin escoitara nada meu", apunta, lembrando que cando se enterou do concurso estaba a traballar nun disco de música ambient, polo que pensou que "unha das cancións podería ser unha boa opción", di.

Público na Praza da Constitución. C.PÉREZ

Para Alberto Guntín, este certame foi a ocasión para visibilizar o seu proxecto en solitario, Tapioca Pudding, xurdido hai máis dunha década para canalizar a súa creatividade musical, empregando, ademais, material e instrumentos construídos por el mesmo, como un diddley bow feito cun óso de vaca e unha lata de tabaco, ou un micrófono a partir dun altofalante de televisión.

As Lambe Lambe completaron a lista de concursantes pois, como elas mesmo indican, "non pode haber un concurso sen unhas cantareiras". Majo, Nerea e Iria son compañeiras na asociación cultural Andrade e amigas fóra desta, polo que se lanzaron a fundar o grupo para participar nun certame do que saíron "moi contentas". "Foi unha oportunidade moi boa para os artistas novos, para coñecer proxectos e para saber que en Vilalba hai boa materia prima e que hai que tirar por ela", precisan.

A idea do Concello de Vilalba ao convocar este certame é que teña continuidade, a que reclamaban todos os implicados. "Estamos encantadas coa acollida e esperamos que para o ano participen máis grupos", indicaron a alcaldesa, Elba Veleiro, e a concelleira de Cultura, Vanesa Siso, ao rematar o concurso.

"Convocámolo para motivar aos grupos e para presumir de canteira musical, porque en Vilalba hai moita xente facendo música", engadiron, salientando unha vez máis a variedade das pezas presentadas, así como a afluencia de público e o ambiente xerado neste concurso incluído no marco das festas de San Ramón e Santa María, onde algúns dos participantes tamén actuarán.

Os temas: nove pezas orixinais

Dúo Estrellas. C.PÉREZ E se nos vamos de verbena?

O dúo Estrellas abría a gala con esta canción dance en galego que é a súa primeira composición, producida por eles mesmos e coa que viron cumprido o soño de ter un tema propio. O dúo Estrellas abría a gala con esta canción dance en galego que é a súa primeira composición, producida por eles mesmos e coa que viron cumprido o soño de ter un tema propio.

Oxygeno. C.PÉREZ Una noche fría de diciembre

A peza instrumental presentada por Oxygeno "intenta representar nostalxia e soidade nunha noite fría de inverno galego". Trátase dun dos seis temas incluídos no seu próximo disco, adaptado ás bases do concurso. A peza instrumental presentada por Oxygeno "intenta representar nostalxia e soidade nunha noite fría de inverno galego". Trátase dun dos seis temas incluídos no seu próximo disco, adaptado ás bases do concurso.

CRZY. C.PÉREZ Voar

CRZY creou este tema para o concurso inspirándose no seu sentimento cara a Vilalba, en persoas que coñece e en vivencias propias. CRZY creou este tema para o concurso inspirándose no seu sentimento cara a Vilalba, en persoas que coñece e en vivencias propias.

Rober G. C.PÉREZ Tú y tú

Rober G. escolleu este tema de rock clásico por ser o máis avanzado do seu proxecto en solitario. Nel reflexiona sobre "a nosa relación cos demais e coa propia realidade". Rober G. escolleu este tema de rock clásico por ser o máis avanzado do seu proxecto en solitario. Nel reflexiona sobre "a nosa relación cos demais e coa propia realidade".

Tapioca Pudding. C.PÉREZ Babiolo

Tapioca Pudding preparou esta peza para participar. "Suelo hacer otras cosas, pero como tenía que llevar letra, lo hice con otro estilo", explica o propio artista. Tapioca Pudding preparou esta peza para participar. "Suelo hacer otras cosas, pero como tenía que llevar letra, lo hice con otro estilo", explica o propio artista.

As Lambe Lambe. C.PÉREZ Das tres de sempre

As Lambe Lambe fusionaron rumba e muiñeira nesta peza propia, composta para interpretar no certame e que ademais lles serviu ás integrantes para "xuntarnos máis" e abordar temas como o papel da muller na sociedade. As Lambe Lambe fusionaron rumba e muiñeira nesta peza propia, composta para interpretar no certame e que ademais lles serviu ás integrantes para "xuntarnos máis" e abordar temas como o papel da muller na sociedade.

Corredores de Sombra. C.PÉREZ Estraña lucidez

Un dos primeiros temas de Corredores de Sombra foi esta adaptación dun relato de Agustín Fernández Paz, que á súa vez se inspiraba nun texto de Xulio López Valcarce. Un dos primeiros temas de Corredores de Sombra foi esta adaptación dun relato de Agustín Fernández Paz, que á súa vez se inspiraba nun texto de Xulio López Valcarce.

Irmandades do Falo. C.PÉREZ TorreLoveVega

Fiel ao seu estilo, Irmandades do Falo inspirouse, xusto antes da pandemia, na taberneira dun coñecido local, "moi querida por todos os compoñentes do grupo", para darlle forma a este tema de ritmo ska. Fiel ao seu estilo, Irmandades do Falo inspirouse, xusto antes da pandemia, na taberneira dun coñecido local, "moi querida por todos os compoñentes do grupo", para darlle forma a este tema de ritmo ska.