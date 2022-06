"Vilalba precisaba unha feira coma esta"

Milleiros de libros agardan en Vilalba por lectores ávidos de novas historias agochadas entre páxinas que ulen a novo. Este domingo remata a segunda edición de Vilalé, a feira do libro que reúne na Praza da Constitución durante esta fin de semana sete librarías.

Andel, Pergamino, Papérix e Carlin, de Vilalba; Pedreira, de Compostela; a luguesa Tótem e a ferrolá Cortizas, ás que se suman o Iescha e a biblioteca municipal de Vilalba -que achegan á cidadanía os servizos dos que dispoñen-, ofrecen libros para todos os gustos cun 10% de desconto.

"Vilalba xa precisaba ter unha feira coma esta, coa cantidade de autores que temos nesta comarca...", reflexionaba María Xosé Lamas mentres se afanaba en firmar exemplares desde o posto de Carlin que acompañaba cun agasallo: a obra teatral Un corvo en Caldaloba. A finais de mes, avanzaba a vilalbesa, este libro non venal que «reivindica a loita por Caldaloba e pon en valor unha icona feminina como é Constanza de Castro» sairá oficialmente da man da editorial Medulia.

Lamas non foi a única en asinar obras súas. A ferrolá Finy Sesmonde desde Cortizas, Luis Vázquez Somozas e Juan Galán desde Pedreira e Luz Airado desde Andel atraeron afeccionados ás súas letras e outros que, sen coñecelas, queren probar autores novos. "As feiras do libro son moi positivas, para os libreiros e para os escritores. Crean unha conexión co público que non se consegue doutro xeito", concordaban Sesmonde e Ismael Cortizas, da libraría á que lle dá nome. "Quedei sorprendida co público de Vilalba", engadía a escritora de "Gotas de rocío, copos de nieve" e "Fluyendo como el agua", que non perde ningunha feira do circuíto da Federación de Librarías de Galicia -esta cita tamén foi organizada polo Concello de Vilalba, a Xunta e Vicepresidencia da Deputación de Lugo-.

Outro habitual destas convocatorias é Antón Pedreira, que leva "máis de 30 anos" levando os seus libros polas feiras "de todo o país" e que se estreou en Vilalé. "Para min é unha honra estar na terra dos Chao Rego", destacaba o santiagués diante dun posto repleto de obras en galego.

Para seguidores do manga, dos cómics de superheroes e da novela gráfica, e para os que queren comezar, Miguel Vigo, de Tótem, fai de guía. "A diferenza doutros xéneros nos que a xente sabe o que busca, aquí moitos queren comezar pero non é fácil saber por onde", di sobre unhas obras que "enganchan" e atraen lectores.

Antía Yáñez e Luz Airado foron algúns dos nomes máis requiridos, indicaba Marta Díaz, de Andel, quen subliñaba que este ano se está a vender mellor que o pasado lectura para adultos e que ve "máis interese dos nenos por ler". Ela, igual que Manoli Ledo, de Pergamino, e Paula Seoane, de Carlin –que destacaban a boa marcha que leva esta cita–, son repetidoras nunha feira que este domingo pecha as súas portas coas firmas de Teresa Cameselle (12.00 horas, Cortizas), Brenda Mondelo (18.00, Pedreira), a vilalbesa Cecilia F. Santomé (18.00, Papérix), Rober Cagiao (19.00, Cortizas) e Antía Yáñez (20.00, Pergamino).

Ademais, a burelesa presentará "Non penses nun elefante rosa" ás 19.00, Marisa Vidal Collazo fará o propio con Eu son Exeria unha hora despois e Susa Carreira animará aos nenos ás 12.00 horas.