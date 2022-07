Vilalba pone en marcha la zona azul el día 4, con un mes de prueba

El Concello de Vilalba pone en marcha este lunes, día 4, el sistema de zona azul en varias calles con el objetivo de dinamizar el estacionamiento y la circulación de vehículos, favoreciendo así, apuntan desde el consistorio, "a dinamización do comercio local e da hostelería". Según informan, además, el mes de julio será de prueba y servirá para que los vecinos y los visitantes se adapten a las nuevas medidas, por lo que no habrá sanciones.

Las calles que a partir del lunes se regirán por la zona azul serán la Rúa da Pravia, la Rúa Plácido Peña hasta la intersección con la de As Pontes de García Rodríguez, Campo de Puente hasta el cruce con Domingo Goás y la Rúa José María Chao Ledo hasta su confluencia con la Rúa Guitiriz, así como el aparcamiento subterráneo. En todos estos espacios se podrá aparcar el vehículo de manera gratuita durante un máximo de 90 minutos.

Este nuevo sistema de regulación del estacionamiento en la capital chairega se aplicará, en las calles, de lunes a sábado de 9.00 a 14.00 horas, mientras que el horario en el subterráneo será de 9.00 a 19.00 horas por la semana y de 9.00 a 14.00 horas los sábados. Los domingos, festivos y días de feria no habrá limitación de horario.

Para facilitar el funcionamiento del servicio, los conductores dispondrán de un reloj -que deberán recoger de manera gratuita en las oficinas municipales- en el que indicar la hora de estacionamiento. "Imos dar de entrada dous a cada persoa", apuntó el edil de Urbanismo e Infraestruturas, Luis Fernández, quien apuntó que "a idea non é sancionar, senón que haxa mobilidade e os coches non permanezan aparcados desde a mañá á noite no mesmo lugar".

En el caso de los visitantes que deseen estacionar en los emplazamientos afectados, el concejal apunta que "poderán escribir a bolígrafo a hora de chegada e deixala nun lugar visible", al tiempo que explica que la idea de los parquímetros "quedou desbotada porque habería que sacar a concurso o servizo, por iso optamos de entrada por este método", que ya funciona en localidades como As Pontes.

Fernández recordó que el horario establecido "é moi flexible" y que el centro de Vilalba "dispón dunhas 800 prazas para aparcar", pero matizó que se "vixiará especialmente o subterráneo, para evitar que siga facendo de garaxe para algúns vehículos".

SEÑALIZACIÓN. El área de Infraestruturas también finalizó esta semana la instalación de 160 paneles con señalización informativa en el casco urbano vilalbés, que se reforzará "con outros catro postes máis", indicó Luis Fernández.

De las indicaciones, colocadas en 32 postes, doce de ellas corresponden al Parador, 18 a los aparcamientos, seis al auditorio, otras seis para la salida de la localidad, 13 al centro urbano, 13 a la oficina de turismo, doce al polígono, otra docena al Campo da Feira, 16 al centro de salud, diez al pabellón, 13 a la zona escolar y otras 13 a la Guardia Civil, dos a A Madalena, ocho a la casa consistorial, seis a los museos y cuatro a la estación de autobuses.

Todas ellas, indicó la alcaldesa Elba Veleiro, "serven para mellorar os servizos municipais e as comunicacións no casco urbano".