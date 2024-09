Vilalba pon o broche final ás festas co Día das Parroquias dedicado a Oleiros

Os vilelbeses e vilalbesas despedíronse este domingo das súas festas co Día das Parroquias. Este ano foi o turno de Oleiros, que homenaxeou ao seu patrón, San Mamede, co tradicional pasarrúas dende a casa do concello ata a igrexa de Santa María a ritmo de música tradicional. Os oleirenses uníronse así aos seus veciños de Vilalba para pechar as festas en honor a San Ramón e a Santa María facendo unha ofrenda moi persoal.

Tal e como explicou Saray Castro, que exerceu de voceira da parroquia de Oleiros con tan só dez anos de idade, "traemos os nosos cultivos, eses dos que se encargaban os nosos antepasados e que nós seguimos mantendo", dixo a oferente en relación ao Queixo de Casleiras, ás patacas e ao millo que levaron para representar ao seu pobo, xunto a unhas xarras de cerámicas en honor ás antigas fábricas.

"Os veciños de Oleiros seguimos loitando día a día, aínda sendo cada vez menos", asegurou a voceira da parroquia

"Os veciños de Oleiros seguimos loitando día a día, aínda sendo cada vez menos, en especial nos labores que máis nos caracterizan, é dicir, na agrcultura e na gandaría, con exemplos de grandes xerentes que non deixaron nunca o seu fogar", asegurou a xove voceira, que fixo un alegato alto e claro en favor da súa parroquia, da que dixo sentir "un grande orgullo".

A despedida da concelleira Tamara Rodríguez

A ata agora concelleira de Cultura de Vilalba, Tamara Rodríguez, tamén se despediu do cargo coas festas do San Ramón e Santa María, posto que asegurou hai un mes que dimitiría despois da celebración.

"Non me podo ir máis contenta e orgullosa, posto que me vou facendo un balance 100% positivo das festas, e a verdade é que non o tiñamos nada fácil", afirmou Rodríguez, que dixo que non podería ter "unha mellor despedida ca esta", xa que sostén que a festividade tivo unha acollida "moi moi boa".

Dende a comisión de festas, á que a concelleira quixo agradecer "o seu gran traballo este ano", tamén din que os locais de hostelería terminaron as festas "con moi bos resultados". E aínda que afirman que non era doado organizar unhas festas coma estas, que se estenderon ata tres semanas, "foi reconfortante ver que ao final saíu todo moi ben e que a xente disfrutou delas, que é o importante".