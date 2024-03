Vilalba, tras a pegada do franquismo

Falar de borrar símbolos franquistas na cuna de Fraga, co seu busto na Alameda mirando firme dende hai máis medio século ao visitante, pode parecer un debate imposible, pero o Concello de Vilalba, que avanzou no último pleno a creación dunha comisión para cumprir a Lei de Memoria Histórica, defende o contrario.

A consigna é clara: non se trata de poñer o busto de Fraga no centro do debate, nin sequera de facer polémica coa figura do político vilalbés, senón "aplicar a norma", defende a rexedora, Marta Rouco, que sinala a clave nas datas. "Se foi na ditadura non é democrático", defende.

"O Concello leva tempo traballando, antes de que o BNG presentase a moción, para resarcir a memoria das vítimas. Non é revanchismo político e non nos podemos ceñir ao busto de don Manuel", indica a alcaldesa, que destaca que o Concello quere repoñer a memoria das vítimas.

"A través dos obradoiros de emprego de dixitalización do arquivo municipal estamos atopando moitos expedientes da época. Houbo represaliados en Vilalba, aínda que sempre se nos dixo que non, veciños expedientados, paseos e ricino...", di a alcaldesa, que prefire non dar datos sobre as identidades porque aínda están contactando coas familias e entregándolles documentación para "repoñer a súa honorabilidade".

A idea, co tempo, é facer un videodocumental para dar a coñecer as súas historias. É o primeiro paso dun traballo con dúas caras, que a través da comisión impulsará tamén un estudo do rueiro, as homenaxes e os recoñecementos que se concederon durante a ditadura. "É unha obriga das administracións cumprir a lei e farémolo co maior consenso posible", di, e fala dunha pegada moi presente, na que hai moito máis que Fraga, aínda que irremediablemente Fraga e o seu busto sexan en Vilalba o centro das miradas.

"Se o busto de don Manuel fora de 1990 non estaría en discusión porque sería a súa etapa democrática. Pero é de 1970. Está recollido nas actas do pleno, como poñer o seu nome á Cidade Cultural en 1969. Non se fixo antes porque o réxime prohibía facer honores aos ministros -Fraga estivo á fronte do Ministerio de Turismo dende xuño de 1962 a outubro de 1969-. E para o busto fíxose unha recolecta de fondos", explica a alcaldesa, que incide en que as actas especifican que 250 familias fixeron aportacións de 50 pesetas e o Concello, unha de 250.000, "unha cantidade moi elevada na época", destaca.

"Hai que cumprir a Lei de Memoria Histórica. Non nos queremos centrar no busto de Fraga. Todo aquelo que haxa que borrar, borralo", defende Tino Alvite, do BNG, que na súa moción xa incluía un listado con varias rúas. "Fraga xa se autoindultou no seu momento, pero isto non vai del, a lei está aí", engade.

Dende Vilalba Aberta, Modesto Renda defende a mesma postura. "Isto non vai de interpretacións historiográficas. Trátase dunha obriga como representantes públicos. Ninguén entendería que pasara por riba da Lei do Solo ou da Lei Montoro, teño que acatalas", explica o concelleiro, que subliña que «non é un xuízo". "Non debe ser a figura de Fraga o debate senón a data na que se fai a homenaxe, que se circunscribe nun período non democrático, anterior á Lei de Amnistía", sentencia.

O Partido Popular é o máis crítico e, aínda que se mostran "sen inconvintes para estudar as figuras e os nomes relacionados coa ditadura na futura comisión", son categóricos co que respecta a Manuel Fraga, fundador do partido.

"Fraga está refrendando con cinco maiorías por todos os galego", di o viceportavoz municipal, José María García-Leira Boado, que defende que o de centrarse na data "é rizar o rizo". "Entón qué facemos? Sacamos o busto porque se puxo antes da Transición e volvémolo poñer mañá, porque Fraga tamén foi democrático?", pregúntase.

Dende algúns colectivos, como a Fundación Fraga, o debate non ten percorrido. "O pobo de Vilalba non consentirá que se faga iso. É ignorancia, descoñecemento e odio porque maior democracia que a que implantou el non a hai", di o vicepresidente, José María García-Leira, que fala dun pai da Constitución a quen é "inconcebible querer borrar".

Os xa non nombrados

En 2017 e tras unha iniciativa de Vilalba Aberta, retirouse do rueiro vilalbés a Nevado Bouza, un militar nacido en Cartaxena que participou no levantamento golpista do 36 na Coruña e que tiña en Vilalba vínculos familiares. A rúa, que VA quería rebautizar co nome de Irmandades da Fala, pasou a chamarse Rúa da Emigración cos votos do PP, daquela no goberno vilalbés con maioría.



Un ano de cambios

En 1992, elimináronse a Avenida del Generalísimo (Pravia), Primo de Rivera (Galicia) ou Alcázar de Toledo (Conde Pallares). Había máis: General Franco (Campo de Puente), General Mola (Porta de Cima), General Sanjurjo (Rúa dos Pepes) ou Queipo de Llano (Xosé Luís García Mato). A Praza Calvo Sotelo é hoxe Suso Gayoso, que foi alcalde no franquismo.