Vilalba mira a la mujer afgana

Evitar que el drama que atraviesa uno de los colectivos más castigados del planeta caiga en el olvido es el objetivo principal con el que nació el proyecto artístico 29 miradas, en el que más de 70 representantes del mundo de la fotografía, el cine, las letras, el periodismo, la sociología y el deporte se unieron para visibilizar a través de la imagen y la palabra la situación que viven las mujeres en Afganistán desde el regreso al poder de los talibanes hace un año.

Y dentro de esta iniciativa, a la que se sumaron voces de la talla de Isabel Coixet, David Trueba, Sandra Sabatés, Fernando Olmeda, Pedro Blanco, Paloma del Río, Ana Belén o Itziar Miranda con sus textos o la karateka Sandra Sánchez ejerciendo de modelo, se encuentran también tres vilalbeses: la fotógrafa Yolanda Purriños, el periodista Daniel Basteiro y la gimnasta Tania Gayoso.

La propuesta surgió de manera casi familiar de un estudio de Tudela, de donde recibió la propuesta Yolanda. "Se pusieron en contacto conmigo y otros 28 fotógrafos para representar en una imagen cada una de las 29 prohibiciones que los integristas impusieron a las mujeres" en su primera etapa (1996-2001), explica la fotógrafa vilalbesa.

La idea inicial era hacer este proyecto solo con fotógrafos, pero fue creciendo y se pensó en que se podía buscar personajes públicos, "como escritores, poetas, periodistas... con un fuerte compromiso social", para que hicieran un texto que acompañara a la fotografía y Yolanda tuvo claro el candidato.

"Pregunté si podía elegir y pensé en Daniel (Basteiro), por ser también de Vilalba. Se lo propuse y aceptó encantado", explica Purriños, quien además contó con la veterana gimnasta Tania Gayoso como modelo.

La prohibición que le tocó plasmar en una fotografía es la que hace referencia a cerrar tratos con comerciantes masculinos. "Quise plasmar que no es solo que no puedan hacer negocios, sino que se viera que por mucho poder o dinero que tenga, por de muy buena familia que sea, no le van a hacer caso por ser mujer. Da igual el dinero, está atada de pies y manos", relata Yolanda sobre una imagen que se asocia a un breve texto de Basteiro con el título El dinero no da la igualdad y que se puede ver, al igual que el resto de imágenes, en la web www.29miradas.com.

El lanzamiento de esta exposición fotográfica en la red está teniendo una gran repercusión, ya que además se completa con con otros espacios y protagonistas que ayudan con sus aportaciones documentales a dar una idea del infierno resurgido en Afganistán.

Destacan los trabajos del reportero español Antonio Pampliega o los testimonios de la exvicepresidenta de la Asamblea Nacional de Afganistán, Fawzia Koofi, y las refugiadas Khadija Amin (en España) o Nilofar Ayoubi (en Polonia).