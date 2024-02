Vilalba lleva a pleno un presupuesto de 13,2 millones, el primero desde 2019

El gobierno municipal de Vilalba , formado por, presenta hoy en un pleno ordinario el, el primero que se aborda desde, cuando se aprobaron las últimas cuentas, con elal frente del Concello.

La propuesta del bipartito es la de un presupuesto de 13.253.403,37 euros, aumentando en casi 1,5 millones el que fue prorrogado en los últimos cuatro años, validado en su día por 11.824.959 euros.

"É un orzamento social e realista, que tenta recoller na medida do posible as demandas da veciñanza e das distintas entidades do noso tecido asociativo, reforzando o noso plan de mellora continua de todos os servizos e infraestruturas públicas", aseguró la alcaldesa, la socialista Marta Rouco.

El Concello prorrogó hasta ahora el presupuesto aprobado en marzo de 2019 con el PP al frente

El vicealcalde, Modesto Renda, aseguró que estas cuentas "asentan un piar fundamental sobre o cal queremos construír unha xestión baseada no rigor e na estabilidade orzamentaria". "O problema das contas prorrogadas era que non se correspondían coa realidade de 2023 ou 2024", añadió.

Las principales partidas son las referidas al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cuyo nuevo contrato está a punto de adjudicarse, y la licitación "en breve" del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, cuyo contrato caducó en septiembre de 2020.

La primera asciende a 3.310.045,53 euros, para cubrir un servicio que cuenta con 143 trabajadores y 311 usuarios y cubre 14.700 horas. En cuanto al contrato para la recogida de la basura -que incluye "importantes novidades e melloras", según la alcaldesa-, la asignación es de 1.592.320,75 euros.

La regidora incidió en que el SAF es una "prioridade" pero que "non é comprensible que un concello como Vilalba destine máis de 3,3 millóns" a este servicio y demandó una mayor aportación por parte de la Xunta. "Dos máis de 13 millóns de euros do orzamento, o Concello conta con menos de 500.000 euros de libre disposición", aseguró.

El SAF, con 3,3 millones de euros, y el nuevo contrato para la recogida de basura, con 1,6, se llevan las mayores partidas

Rouco destaca también la partida de 200.000 euros para la escuela infantil municipal y la de alrededor de 375.000 euros para apoyar a entidades culturales, deportivas y sociales.

En el apartado de inversiones, el gobierno local avanza que el presupuesto será objeto de varias modificaciones de crédito durante el año, una vez resueltas las distintas convocatorias de ayudas solicitadas o el plan de obras de la Diputación.

PSOE y Vilalba Aberta, que suman ocho ediles, verán aprobadas sus primeras cuentas, puesto que el BNG ya anunció que su único edil votará a favor. "Daremos un apoio crítico porque adquirimos os seguintes compromisos do Concello: impulsar un plan de dinamización do rural, un de rehabilitación e dinamización do centro histórico, outro de conservación e posta en valor do patrimonio histórico e outro de potenciación do turismo sostible; e non deixar sen axudas ás comisións de festas das parroquias", avanzó Tino Alvite.

El PP por su parte adelantó que "esixirá explicacións" sobre la partida para subvenciones nominativas a asociaciones, que "nalgúns casos se reducen e noutros quedan sen nada", y la ausencia de asignación específica para sufragar la convocatoria en 2024 de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Orden del día

Moción sobre la cesión de travesías

La sesión plenaria de hoy, que arranca a las 18.00, incluye en su orden del día una moción del grupo de gobierno para exigir a la Xunta que cumpla con el convenio firmado en 2005 referente a la cesión de la titularidad de las carreteras LU-118, LU-126 y LU-119. Las dos primeras ya se acondicionaron por parte del Gobierno autonómico, pero la última no, por lo que le exigirán que "cumpra o acordado" y financie unas obras "imprescindibles" para corregir el "deterioro considerable" de la vía de salida hacia Lugo.

FIV y San Ramón

La edila de Cultura, Tamara Rodríguez, comparecerá para informar sobre las patronales de 2023 tras una petición del PP en el pleno anterior. Los populares también preguntaran por la "solicitude da empresa á que lle adxudicaron a organización do FIV para apropiarse da marca FIV Vilalba".

Otras propuestas

El BNG solicitará pedir a la Xunta una parada "máis segura" de autobús escolar para un menor con discapacidad, el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en el concello y la constitución del Consello Escolar Municipal.