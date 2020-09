Vilalba inicia el estudio de movilidad este lunes con encuestas ciudadanas

El Concello de Vilalba pone en marcha a partir de mañana, lunes, el estudio de movilidad y espacio público (Eme) con encuestas a la ciudadanía que podrán responder todos aquellos que deseen, de forma online -a través de www.cognitoforms.com/PlanificacionTEC/EMEVILALBA- hasta el próximo 19 de octubre. Las respuestas serán anónimas.

Así, desde el Concello animan a participar, ya que "coñecer a opinión dos vilalbeses é fundamental para acadar o obxectivo de mellorar a súa calidade de vida, convertir a vila nun lugar máis amable e conseguir ser un exemplo en canto a plans de mobilidade", manifestó el edil de urbanismo e infraestructuras, Luis Fernández, que añadió que "as aberracións urbanísticas que se fixeron aquí ao longo dos anos foi o que nos levou a esta situación".

Para el gobierno local, se trata de una "ferramenta básica" para la planificación y posterior toma de decisiones en cuanto a movilidad, además de que "permitirá acceder aos fondos europeos de mobilidade sustentable" y a ayudas encaminadas a la reducción de emisiones contaminantes y de regeneración urbana. Y es que, según el edil, es necesario detectar aquellos puntos críticos del casco urbano para proceder a mejorarlos en futuras obras, dando prioridad a los peatones con rutas seguras y estableciendo zonas accesibles, al tiempo que se ofrecen alternativas al tráfico rodado, como es el caso del acondicionamiento de la Rúa do Calvario, en la que se ensancharán las aceras para "primar ás persoas".

Este plan se realiza en consonancia con el estudio del Camino de Santiago en Vilalba que promueve el Concello, en el que "xa temos identificados os edificios do casco vello nos que se vai proceder a soterrar o cableado", apuntó Fernández entre otras cuestiones.

PRÓXIMAS ACTUACIONES. Más allá de las encuestas ciudadanas, el Eme contempla mediciones de circulación y de aparcamiento, que se desarrollarán este viernes, día 25, y el sábado 17 de octubre en diversos puntos de la localidad. Un equipo de arquitectos encargado del estudio se acercará a la capital chairega para contabilizar el número de vehículos y peatones que circulan y las características de sus desplazamientos, así como el nivel de ocupación de los aparcamientos a diferentes horas del día. "Decidimos agardar ao comezo do curso escolar para facer estas medicións, xa que nas horas de entrada e saída dos centros concéntrase maior cantidade de tráfico e non sería real facelo no verán", asegura Luis Fernández, al tiempo que afirma que el Eme también irá relacionado con el nuevo modelo que implantará en el aparcamiento subterráneo. Además, esos días se harán encuestas a pie de calle.

Por otra parte, se realizarán entrevistas a agentes implicados en movilidad, como Policía Local, trabajadores sociales, docentes o miembros de asociaciones, entre otros, que completarán el plan.

Finalmente, se hará un análisis de los datos recogidos, que se prevé dar a conocer a finales de año, para luego elaborar líneas estratégicas y definir propuestas reales que servirán de guía para las actuaciones que se ejecutarán en los próximos años.