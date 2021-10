El Concello de Vilalba humaniza Coronel Pena y digitaliza el archivo municipal

El Concello de Vilalba ha anunciado que ejecutará un proyecto para humanizar la travesía Coronel Pena, unos trabajos que se realizarán dentro del taller de empleo Terra Chá no Camiño II. Esta nueva convocatoria del obradoiro permitirá además seguir con la digitalización del archivo municipal de la capital chairega, una tarea que fue iniciada por alumnado de ediciones anteriores.

En este segundo obradoiro Terra Chá no Camiño, para el que la Xunta de Galicia destina 369.446 euros, y que Vilalba comparte otra vez con el municipio vecino de Abadín, hay una veintena de alumnos.

De los 14 procedentes de Vilalba, seis estarán en operaciones auxiliares de grabación y tratamiento de datos y documentos, que se encargarán de continuar con las tareas de digitalización del archivo municipal, y ocho, se formarán en el módulo de pavimentos y albañilería de restauración, responsabilizándose de los los trabajos de mejora en Coronel Pena. A esta modalidad también asisten los seis alumnos procedentes de Abadín.

Estos se centrarán en la mejora de aceras en la céntrica Avenida de Galicia. "Co primeiro obradoiro fixéronse as beirarrúas da man dereita en dirección Vilalba e, nesta ocasión, faranse as da man esquerda», adelantó el regidor de Abadín, José María López Rancaño.

Por su parte, la alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, quien visitó a los alumnos del taller junto al concejal de medio ambiente, Ignacio Criado, explicó que con este tipo de iniciativas se puede "mellorar a empregabilidade dos participantes, que obteñen a cualificación necesaria para optar a postos de traballo".

"Aínda que os concellos non temos competencias directas en materia de emprego, temos que facer todo o posible para axudar á nosa veciñanza", concluyó Veleiro.

Esta nueva edición del taller de empleo se prolongará nueve meses, hasta julio de 2022. Además, a su término, 15 alumnos tendrán la opción de trabajar en una empresa de la zona, por un mínimo de tres meses, gracias a una aportación a mayores de la Xunta de 22.500 euros.