"Non hai mellor maneira de facer país que traer os galegos ao mundo", asegurou o canteiro José Gómez de Bernardo, Pepón, no acto co que Concello de Vilalba, familia, profesión e veciñanza puxeron en valor á pioneira matroa Concepción Braña y Rey (1900-1986), coñecida como Concha da Reina, primeira profesional titulada de Vilalba (o título expediuno Alfonso XIII en 1925) que viviu dedicada durante máis de 40 anos ás mulleres, e non só axudándoas a dar a luz.

Agustín, Pedro, Chema, Angelito, Ramón, Pepe, Bernardo, Martín, Iescha... e unha longa lista de persoas pelexaron anos para que o labor desta ilustre vilalbesa non quedase no esquecemento. Tamén era ese o desexo da familia, como lembraba a súa neta, Esther Álvarez, encargada de facer as xestións co Concello, ao que lle agradeceu a boa disposición, destacando o apoio de Vanesa Siso.

Ai, avoíña! Tan grande foi a túa entrega que para ti non deixaches nada, recitaba Esther nun poema propio dedicado a súa avoa, mentres o seu fillo Teo, bisneto de Concha, interpretaba unha peza co saxofón.

Teo, bisneto de Concha, interpreta unha peza durante o acto. C.PÉREZ

"Os fillos da homenaxeada, noras, netas, netos, bisnetos e bisnetas e outros familiares agradecemos a súa presenza e ter levado a cabo e por unanimidade -o pleno aprobaba o recoñecemento en 2021- a bo fin esta homenaxe coa que honramos cunha fermosa escultura a unha moi querida vilalbesa e unha gran e prudente profesional, a universitaria comadroa", dicía o seu fillo Olegario.

Este, xunto á súa irmá Esther, puido vivir o entrañable e ilusionante momento no que se recoñeceu o labor de súa nai, ese que tantas veces a afastou da súa casa e da crianza dos seus catro fillos. E de seus irmáns tamén se lembrou Olegario: "Pepe e Álvaro, onde queira que voen, estarán festexando este día cunha leda muiñeira e un apetitoso e refrescante albariño".

Esther e Olegario, fillos de Concha da Reina. C.PÉREZ

"Privarlle aos teus para darlle aos demais, faite moi grande", destacaba Pepón, lembrando que, tal e como lle tiña contado o propio Olegario, Concha non só non cobraba nas casas onde non había, senón que lles levaba cousas.

"Esta é unha das obras máis grandes que fixen, non polo deseño ou pola grandeza, senón polo que significa para a xente deste pobo", dicía Pepón, lembrando as persoas que se achegaron a el para darlle as grazas e contarlle "historias impresionantes da vida dela". Por iso, e para seguir facendo memoria, animou "a quen teña o don das letras a que as escriba nun libro e non queden esquecidas".

Luz e Pepón, coa súa obra. C.PÉREZ

O canteiro contribuíu transformando seis toneladas de granito nunha escultura. "A grandeza desta muller é tal que só me colleron as mans", precisaba sobre unha peza que representa un parto e que conta con dúas lendas gravadas, unha sobre a homenaxeada e outra cun poema de Luz Airado, cuxas ideas se complementaron coas de Pepón. A escritora falou da súa inspiración para uns versos que comezan e rematan coas primeiras mans, as de Concha da Reina en tantos nacementos, pero tamén as das súas sucesoras e todas aquelas que acompañan en tantos outros momentos da vida.

Sucesoras como Beni Martínez, a actual matroa de Vilalba, pregoeira das festas de San Ramón e Santa María en cuxa programación se enmarcou o acto. Beni falou en nome das asociacións de matroas autonómica e nacional. "Todas las matronas de España estamos muy orgullosas de ella", dixo, ao tempo que reivindicou esta figura, as súas competencias e os seu amplos cometidos para atender a mulleres de todas as idades e para facelas sentir "seguras", mesmo, se así o quixesen, para dar a luz na casa.

Tamén a Academia de Enfermería de Galicia quixo estar presente nesta homenaxe, a primeira en Galicia, tal e como salientou o seu presidente, Isidoro Rodríguez, na que se rende tributo por si mesma a unha matroa.

Lourdes Bermello, do colexio de enfermería de Lugo, Beni Martínez e Isidoro Rodríguez, ao carón da escultura. C.PÉREZ

O enfermeiro botou a vista atrás para lembrar os tempos nos que as parteiras eran perseguidas ou cando España foi un dos países precursores (1856), en recoñecer a especialidade, hoxe "coñecida e recoñecida pola sociedade". E iso foi posible, lembrou Isidoro, «grazas a profesionais coma Concha», que desenvolveron un traballo "impensable" hoxe en día: sen horarios, quendas ou vacacións, de xeito "desinteresado, continuado, no rural e naqueles tempos".

Nesa tarefa tamén fixo fincapé a alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, encargada de abrir e pechar un acto co que se lle fixo xustiza a unha muller que dedicou a súa vida "á infancia e ás familias" nun lugar moi acaído, un parque situado ao pé da escola infantil municipal e da Galiña Azul.

Alí, Veleiro destacou a "fonda pegada" de Concha da Reina que a fixo máis que merecedora deste tributo, por axudar a nacer "a milleiros de vilalbeses", por formar parte da "memoria colectiva" e por ser unha desas persoas que axudan a configurar "a historia" dun lugar.