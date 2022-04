El Vilalba FS encara el sprint final al ascenso

El parón de Semana Santa en la Liga le vendrá bien al Grupo Forma-T Vilalba FS para coger fuerzas para afrontar el tramo final de la temporada, con las tres últimas jornadas de Tercera División y su participación en el play off a Segunda División B, para el que ya está clasificado matemáticamente.

Solo resta saber desde qué plaza lo encarará, si como segundo clasificado, posición que ocupa actualmente con 72 puntos, o como tercero, puesto sobre el que cuenta con cinco puntos de ventaja.

Lo conseguido en esta temporada por el equipo vilalbés es digno de destacar, ya que, tras 27 partidos disputados, ganó 24 y solo perdió tres: los dos contra el Lugo Sala, actual líder invicto, y el de la primera vuelta ante el Xove FS, su inmediato perseguidor.

Estos buenos resultados aún tienen más valor si se tienen en cuenta las circunstancias que acabaron rodeando al equipo una vez que iban pasando las jornadas. Al inicio de la campaña, César, Simón, Keita, Dieguito y Miguelito se unían a un bloque de jugadores que ya lleva tiempo en el club. Pero las ausencias, por diversas circunstancias, de gente como Iván Gago o Diego Coe hicieron que la plantilla se viera mermada.

"El tramo final de la Liga se nos complicó un poco. Pasamos a tener nueve jugadores y dos porteros, cuando teníamos 13. Pero lo asumimos como vino y no nos queda otra que seguir tirando. Intentamos traer algún refuerzo en marzo, pero los equipos están peleando por no descender de Segunda B y no fue posible", explicó Quini Martínez, entrenador y director deportivo del Vilalba FS.

Jugadores del Grupo Forma-T Vilalba FS celebran un gol. ÉRICA CURRÁS

Por ello, quiso hacer una mención especial a los jugadores juveniles y del filial que les "echaron una mano en las convocatorias y disfrutaron de algún minuto en Tercera División", ya que sin ellos "en muchísimas ocasiones se nos podían complicar mucho las cosas en los partidos y entrenos".

El técnico hace una valoración "muy positiva" de lo conseguido hasta ahora, ya que casa con el que era el objetivo al inicio de la campaña, y confía en sacar adelante con buena nota el tramo final, en el que recibirán al 5 Coruña FS en la jornada 28 y al Xove FS en la 30 y visitan al Noia FS B en la 29.

"Está todo muy apretado. Nosotros en este último partido en Pontedeume —en el que se impusieron (6-7)— ganábamos fácil, pero ellos se juegan el descenso y acabamos sufriendo. Ahora todos juegan al 300% y como te relajes cualquiera te puede ganar", reconoció Quini.

En el play off de ascenso, primero se enfrentarán el segundo contra el quinto y el tercero contra el cuarto, a partido único en la pista del mejor clasificado. De ahí saldrán los equipos para una semifinal en campo neutral y el ganador se enfrentará en la final al campeón del grupo asturiano y el que gane ascenderá.

Con el Vilalba FS y el Xove FS con la segunda y tercera plaza aseguradas para ellos, hay otros cuatro equipos con opciones de hacerse con los otros dos puestos. Entre ellos se encuentra otro club chairego, el Concello de Begonte FS, que es quinto con 41 puntos.

Cantera: el filial, por el buen camino también

El equipo filial del Grupo Forma-T Vilalba FS cuenta todos sus partidos por victorias en la fase por el ascenso a Preferente Autonómica. La última, por 5-0 ante el Puebla Futsal. El sénior femenino ganó (1-0) al Balaídos y es tercero en Preferente, y el equipo B femenino, que empató (3-3) con el Pastoricense, es cuarto en la segunda fase.