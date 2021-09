Vilalba estrena apartamentos turísticos en el casco urbano

Los apartamentos turísticos están en auge, cada vez hay más oferta en las ciudades y en las páginas de alquileres vacacionales, y la capital chairega acaba de sumarse con la apertura de los primeros en el casco urbano. Solo hay otros apartamentos turísticos registrados en la parroquia de Lanzós, que ya abrieron hace algunos años.

"Compré esta casa en la zona antigua de Vilalba y la tenía parada. Le di vueltas y me planteé varios proyectos. Pensé en un bar, en una exposición de muebles... pero al final me decidí por los apartamentos turísticos. Trabajo en el mundo de los inmuebles y la construcción y fui haciendo yo las obras", explica el vilalbés Carlos Leal, de Santaballa, propietario de los apartamentos turísticos O Palomar, que abrieron sus puertas en plena pandemia.

"Fue una aventura porque yo no sé nada de este mundo. Adquirí el inmueble en 2016 y a principios de 2020 empecé con la obra. Lo hice yo todo y me decidí por apartamentos turísticos porque no tienes obligación a recepción y eso te da más libertad»", dice Leal, que asegura que no puede quejarse de cómo arrancó su nuevo negocio.

"Está funcionando bastante bien, al principio cuesta algo más arrancar pero después entre el boca a boca, las redes sociales y páginas como Booking o AirBNB fue cogiendo ritmo", dice el propietario de los apartamentos turísticos, que asegura que el mes de agosto tuvo una ocupación de casi el 100%. "Menos cuatro días, estuvieron siempre ocupados", indica.

Su principal cliente en verano es el turista, que llega de toda España para conocer la zona norte de Galicia. En invierno el perfil cambia y se centra más en trabajadores de empresa o personal de universidades. «Peregrino hay algo, reservas de última hora, pero no son el plato fuerte», indica.

En O Palomar actualmente hay dos apartamentos turísticos, cada uno para un máximo de dos personas y uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida. Los dos tienen cocina, baño, una habitación y un sofá cama. «De momento estoy probando como funcionan, pero si todo va bien en el piso de arriba puedo habilitar otro más u otros dos», dice, al tiempo que explica que tiene contratada una empresa de limpieza y que se cumple toda la normativa covid.